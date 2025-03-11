Медики Вилейской районной больницы шокированы «подарками» к 8 Марта от профсоюза 4 11.03.2025, 19:37

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Конфета и крошечная открытка. Скриншот видео

Видеофакт.

Медики Вилейской районной больницы были шокированы «подарками» к 8 Марта: желейная конфета и крошечная открытка стоимостью не более полутора рублей. Видеоролик быстро разошелся в сети, вызвав горячие обсуждения. Комментаторы сочли такие поздравления насмешкой и предположили, что профсоюзные деньги ушли на корпоратив для избранных. Врачи из других больниц также поделились «праздничными» историями: кто-то получил лишь дежурные слова поздравления, а кто-то — ничего вообще, пишет «Зеркало».

«Хочу поделиться подарком, которым профсоюз в больнице Вилейки Минской области поздравил работников районной больницы. Работники в шоке пребывали. Это, значит, маленькая такая вот желейная конфетка. Фотографию потом приложу. И маленькая, два на три сантиметра, открытки с 8 марта. Ну, чтобы вы понимали. Конфета эта 70 копеек, наверное, стоит. Может, рубль стоит, и 30 копеек эта открытка будет стоить. Если покупали много, значит. Подарок обошелся, ну, максимум полтора рубля профсоюзам», — рассказала автор видео.

Она напомнила, что медработники оплачивают обязательные взносы в профсоюз — это 5−7 рублей ежемесячно.

«Мать вашу. Сделайте подарок хотя бы на пять рублей человеку», — призвала женщина.

Ее возмущение разделили комментаторы.

«Лучше бы вообще ничего не давали. В такой праздник и такое унижение».

«Скорее всего, на эти деньги кто-то погулял хорошо на корпоративе».

«Ну если каждому сделать на 5 рублей, то кто-то останется без отдыха в санатории».

«Бесполезная организация, давно переставшая защищать интересы трудящихся».

В комментариях появились и те медики, которым повезло еще меньше.

«Слуцкая ЦРБ обскакала всех, не поздравила никак! Позор таким организациям!»

«Да уж, нам в Минске в инфекционной больнице и конфетки профсоюз не дал, с подарком от больницы вообще тишина. Надеюсь, может, в зарплату включат 11-го числа. Позор».

На этом фоне мелькали редкие счастливчики не из сферы здравоохранения.

«У нас в колхозе дали по 160 рублей мужчинам к 23 февраля и женщинам по 160 рублей на 8 марта».

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