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Далай-лама: Мой преемник родится в свободном мире

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  • 11.03.2025, 20:23
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Далай-лама: Мой преемник родится в свободном мире
Далай-лама
Фото: insiderblogs.info

Не в Китае.

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама в своей новой книге «Голос за безгласных» заявил, что его преемник родится за пределами Китая, тем самым усиливая противостояние с Пекином в борьбе за контроль над Тибетом, пишет CNN.

Тибетцы по всему миру хотят, чтобы институт Далай-ламы продолжил свое существование после смерти 89-летнего духовного лидера, пишет он в книге, обзор которой опубликовало агентство Reuters. Ранее он допускал, что его линия духовных преемников может прерваться.

Однако в своей книге Далай-лама впервые четко указал, что его преемник появится на свет именно в «свободном мире», который он определяет как территории за пределами Китая. До этого он лишь говорил, что его реинкарнация может произойти вне Тибета, возможно, в Индии, где он проживает в изгнании.

«Поскольку цель реинкарнации — продолжить дело предшественника, новый Далай-лама родится в свободном мире. Только так традиционная миссия Далай-лам — быть голосом универсального сострадания, духовным лидером тибетского буддизма и символом стремлений тибетского народа — сможет продолжаться», — пишет он.

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