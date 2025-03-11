Вэнс прокомментировал службу брата в Украине и его критику в свой адрес

Вэнс прокомментировал службу брата в Украине и его критику в свой адрес2
- 11.03.2025, 20:31
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Двоюродный брат вице-президента США ранее раскритиковал своего родственника за отношение к Украине.
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт на днях рассказал о том, как воевал против России, и раскритиковал своего родственника за отношение к Украине и президенту Владимиру Зеленскому. Вэнс ответил на критику кузена.
Об этом сообщает Fox News Digital.
Вице-президент заявил, что не хочет прибегать к публичному спору с двоюродным братом. А критическое заявление родственника Вэнс назвал «неудачной попыткой» связаться с ним.
По словам вице-президента, он никогда публично не говорил о службе своего кузена, потому что «не хотел подвергать его жизнь опасности больше, чем она была».
Вместе с тем он удивился, что Нейт обратился к нему через интервью, а не лично.
«Относительно его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но чувствую необходимость прояснить одну вещь: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно поддерживаю связь», - заявил Вэнс.
По словам вице-президента, он всегда считал двоюродного брата «жестоким парнем». Впрочем Вэнс добавил, что будет рад с ним поговорить.