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Белорусская пенсионерка лишилась денег из-за любви к Киану Ривзу

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  • 11.03.2025, 20:43
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Белорусская пенсионерка лишилась денег из-за любви к Киану Ривзу
Киану Ривз

«Актер» переписывался с жительницей Витебска на русском языке.

Жительница Витебска стала жертвой мошенника, который представился знаменитым голливудским актером Киану Ривзом и выманил у нее деньги, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Витебским городским отделом СК устанавливаются обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 63-летняя жительница Витебска.

Началось с того, что осенью прошлого года женщине в мессенджере написал мужчина. Он представился знаменитым голливудским актером Киану Ривзом. От общих тем, которые обсуждали на русском языке, перешли к любовным.

Собеседник не только объяснялся в любви, но и присылал витебчанке фотографии, выдавая их за свои. У доверчивой женщины не было сомнения, что с ней общается сам Киану Ривз.

«Уже в декабре 2024 года «актер» порадовал известием - решил помочь материально, отправив посылку в 500 тысяч долларов США», - сообщили подробности в СК.

Несуществующие деньги, конечно же, никак не могли дойти до пенсионерки. Зато были вымышленные сообщения от «представителей почтовых фирм», чтобы она оплатила пересылку подарка.

В январе-марте 2025 года витебчанка перевела 4 тысячи рублей. Затем поступила информация о необходимости забрать посылку, однако для этого нужно перевести еще 7 тысяч долларов.

Когда женщина пошла уточнять размер процентной ставки по кредиту, сотрудник банка порекомендовал обратиться в правоохранительные органы. На этом ее мечты закончились.

Следователи допросили потерпевшую, осмотрели ее мобильный телефон и приобщили переписку с мошенниками к материалам уголовного дела.

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