Сколько стоила самая дорогая квартира Минска в феврале?1
- 11.03.2025, 21:20
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Она расположена в элитном жилом комплексе Depo.
Самая дорогая квартира, проданная в Минске в феврале 2025 года, обошлась покупателю в $493 тысячи, пишет Realt.by.
Квартира расположена в элитном жилом комплексе Depo на улице Киселева, 6б.
Площадь четырехкомнатной квартира на пятом этаже составляет 120 квадратных метров. Высота потолков — более трех метров. Всего в доме находится 21 квартира.
ЖК строится в районе площади Победы. Он возводится на месте, где в XIX веке находился конный рынок, а в XX веке — трамвайное депо, позже преобразованное в троллейбусное.
Напомним, что в январе самую дорогую квартиру в Минске продали за $425 тысяч.