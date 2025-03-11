Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим «гол+пас» в одном матче
- 11.03.2025, 21:48
17-летний нападающий отличился в матче с «Бенфикой».
Забив гол и сделав результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории турнира, оформившим «гол+пас» в одной встрече. Об этом сообщает Opta Sports.
Согласно данным источника, Ямаль поразил ворота соперника и сделал ассист в возрасте 17 лет и 241 дня, побив рекорд бывшего нападающего «Базеля» Бриля Эмболо, установленного им в 2014 году. На тот момент швейцарскому футболисту было 17 лет и 263 дня.
Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счет во встрече 2:1 в пользу сине-гранатовых.