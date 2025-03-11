Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим «гол+пас» в одном матче 11.03.2025, 21:48

Ламин Ямаль

17-летний нападающий отличился в матче с «Бенфикой».

Забив гол и сделав результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории турнира, оформившим «гол+пас» в одной встрече. Об этом сообщает Opta Sports.

Согласно данным источника, Ямаль поразил ворота соперника и сделал ассист в возрасте 17 лет и 241 дня, побив рекорд бывшего нападающего «Базеля» Бриля Эмболо, установленного им в 2014 году. На тот момент швейцарскому футболисту было 17 лет и 263 дня.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счет во встрече 2:1 в пользу сине-гранатовых.

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