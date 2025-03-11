В Огинском канале на Брестчине обнаружили много мертвой рыбы 11.03.2025, 22:03

Фотофакт.

В Огинском канале около деревни Выгонощи Ивацевичского района обнаружен мор рыбы, сообщили в Минприроды.

О гибели рыбы в Огинском канале Минприроды проинформировало вечером 11 марта.

«По предварительным результатам, причиной гибели рыбы является перекачка через насосную станцию воды с сельскохозяйственных полей в Огинский канал», — рассказали в Минприроды.

В ситуации разбирается специальная комиссия с привлечением специалистов лаборатории республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

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