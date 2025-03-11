ВСУ отразили масштабную атаку россиян на Северском направлении
- 11.03.2025, 22:17
Украинские воины уничтожили 33 единицы бронетехники и ликвидировали 159 оккупантов.
На Северском направлении российские войска предприняли очередную попытку прорыва с применением бронетехники, однако Силы обороны успешно отразили атаку. Вследствие боя уничтожено 14 ББМ, 1 танк, 3 легкобронированных автомобиля, 3 багги и 2 квадроцикла. Еще 16 ББМ и 2 танка были повреждены.
В обороне отличились воины 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Потери оккупантов в живой силе составили 159 военнослужащих. Благодаря эффективным действиям украинских защитников уничтожено или повреждено всего 33 единицы вражеской бронетехники.