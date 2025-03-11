ВСУ отразили масштабную атаку россиян на Северском направлении 11.03.2025, 22:17

Украинские воины уничтожили 33 единицы бронетехники и ликвидировали 159 оккупантов.

На Северском направлении российские войска предприняли очередную попытку прорыва с применением бронетехники, однако Силы обороны успешно отразили атаку. Вследствие боя уничтожено 14 ББМ, 1 танк, 3 легкобронированных автомобиля, 3 багги и 2 квадроцикла. Еще 16 ББМ и 2 танка были повреждены.

В обороне отличились воины 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Потери оккупантов в живой силе составили 159 военнослужащих. Благодаря эффективным действиям украинских защитников уничтожено или повреждено всего 33 единицы вражеской бронетехники.

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