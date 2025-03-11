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Когда в Беларуси отключат отопление?

  • 11.03.2025, 22:26
Когда в Беларуси отключат отопление?

Погода в стране бьет рекорды.

Из-за ранней весны коммунальные службы уменьшили нагрев батарей в жилых домах, подстраиваясь под потепление. В Минскэнерго пояснили, что это делается для предотвращения перегрева помещений.

Когда отключат отопление? Решение примут местные власти. В жилых домах батареи перестанут греть, когда среднесуточная температура три дня подряд будет не ниже +8°C, а в больницах, школах и детских садах – при +10°C.

В прошлом году отопительный сезон в столице завершился 29 апреля, а в 2023 году — 12 апреля.

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