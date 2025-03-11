Трамп снова пригласит Зеленского в Белый дом 2 11.03.2025, 22:33

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Дональд Трамп

Президент США прокомментировал переговоры между Вашингтоном и Киевом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может снова пригласить украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Трамп общался с журналистами перед Белым домом после того, как купил Tesla Model S у бизнесмена и главы Департамента эффективности правительства Илона Маска.

Глава Белого дома объявил, что Украина согласилась на прекращение огня.

«Теперь дело за Россией и, я надеюсь, Путин согласится, и шоу начнется… Я думаю, это большая разница по сравнению с предыдущим визитом в Овальный кабинет», — заявил Трамп.

Президент также заявил, что американская сторона встретится с россиянами «позже сегодня и завтра [12 марта]».

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