Трамп снова пригласит Зеленского в Белый дом

Трамп снова пригласит Зеленского в Белый дом2
- 11.03.2025, 22:33
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Президент США прокомментировал переговоры между Вашингтоном и Киевом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может снова пригласить украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.
Трамп общался с журналистами перед Белым домом после того, как купил Tesla Model S у бизнесмена и главы Департамента эффективности правительства Илона Маска.
Глава Белого дома объявил, что Украина согласилась на прекращение огня.
«Теперь дело за Россией и, я надеюсь, Путин согласится, и шоу начнется… Я думаю, это большая разница по сравнению с предыдущим визитом в Овальный кабинет», — заявил Трамп.
Президент также заявил, что американская сторона встретится с россиянами «позже сегодня и завтра [12 марта]».