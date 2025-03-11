«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов 1 11.03.2025, 22:45

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Рафинья оформил дубль.

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика».

«Барселона» выиграла матч со счетом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «каталонцы» одержали победу со счетом 4:1 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 13-й минуте Николас Отаменди сравнял счет. На 27-й минуте Ламин Ямаль вывел хозяев вперед. На 42-й минуте Рафинья оформил дубль.

Отметим, Рафинья стал первым бразильцем в истории, который забил 11 голов за сезон в Лиге чемпионов. На данный момент в текущем розыгрыше турнира Рафинья отличился 11 раз. Ранее лучшими бомбардирами из Бразилии в одном сезоне были Ривалдо (1999/2000), Неймар (2014/15), Кака (2006/07), Роберто Фирмино (2017/18) и Жардел (1999/2000), забившие по 10 мячей.

Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов за один сезон Лиги чемпионов среди бразильских игроков.

Также на счету Рафиньи 17 результативных действий (11+6). Больше только у Лионеля Месси в сезоне-2011/12.

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