«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов1
- 11.03.2025, 22:45
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Рафинья оформил дубль.
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика».
«Барселона» выиграла матч со счетом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «каталонцы» одержали победу со счетом 4:1 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 13-й минуте Николас Отаменди сравнял счет. На 27-й минуте Ламин Ямаль вывел хозяев вперед. На 42-й минуте Рафинья оформил дубль.
Отметим, Рафинья стал первым бразильцем в истории, который забил 11 голов за сезон в Лиге чемпионов. На данный момент в текущем розыгрыше турнира Рафинья отличился 11 раз. Ранее лучшими бомбардирами из Бразилии в одном сезоне были Ривалдо (1999/2000), Неймар (2014/15), Кака (2006/07), Роберто Фирмино (2017/18) и Жардел (1999/2000), забившие по 10 мячей.
Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов за один сезон Лиги чемпионов среди бразильских игроков.
Также на счету Рафиньи 17 результативных действий (11+6). Больше только у Лионеля Месси в сезоне-2011/12.