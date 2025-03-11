Сибига о 30-дневном перемирии с РФ: Это ни в коем случае не про замороженный конфликт

Сибига о 30-дневном перемирии с РФ: Это ни в коем случае не про замороженный конфликт2
- 11.03.2025, 23:08
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Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что временное прекращение огня в войне России против Украины на 30 суток – «это ни в коем случае не про замороженный конфликт». Об этом он написал в Facebook после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.
Как говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта, США предложили немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня в Украине, Киев выразил готовность.
«Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире», – заявил Сибига.
Он подчеркнул, что подразделения сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи и что временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией.
Глава МИД подчеркнул: важно также, что «в заявлении прямо фиксируется немедленное возобновление США обмена разведданными и предоставления военной помощи Украине».
«Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США относительно подписания соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с гарантированием США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона», – добавил он.
По его словам, особое внимание уделено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей.
«Также было важно для украинской стороны, чтобы было прямое упоминание, что в любых мирных переговорах должны принимать участие европейские партнеры. Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы», – отметил политик.