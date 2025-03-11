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В Европе довольны результатами переговоров США и Украины

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  • 11.03.2025, 23:27
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В Европе довольны результатами переговоров США и Украины

Сейчас мяч на стороне России.

Европейские лидеры поприветствовали результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии. Отмечают, мяч теперь на стороне России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что договоренности о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности – позитивное развитие событий. Она считает, что это может стать шагом к «всестороннему, справедливому и крепкому миру» для Украины.

«Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах», – написала она в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также поприветствовал результаты переговоров двух команд.

«Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира», – отметил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Украина продемонстрировала готовность искать справедливый и крепкий мир. По его словам, теперь ответит Россия.

«Обеспечение мира и гарантий безопасности будет ключевым приоритетом будущего», – сказал он.

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