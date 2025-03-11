The Telegraph: Путину сейчас не до смеха 11.03.2025, 23:53

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Переговоры Украины и США поставили Кремль в неудобное положение.

Еще до вступления в должность президент Трамп заявлял: «Я закончу войну в Украине». И он изложил стратегию переговоров, чего не делают самые ловкие переговорщики, если только не имеют козырей на руках, пишет полковник Тим Коллинз — бывший офицер британской армии, служивший в SAS (подразделение Сил специальных операций Британской Армии) и командующим Royal Irish во время вторжения в Ирак в 2003 году – в колонке для The Telegraph.

Заявление о том, что украинцы согласны на 30-дневную остановку огня в обмен на возобновление поставок оружия и обмен разведданными, отправило мяч на поле россиян.

Телеграфированная им угроза звучит так: «Согласитесь на прекращение огня или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете».

«Я думаю, что Владимиру Путину сейчас не до смеха. Убежден, что президент Трамп преследует цель получить Нобелевскую премию мира. Он должен достичь этого за свой срок, в том числе и благодаря мирным соглашениям в Украине и в Газе – от них, похоже, невозможно отказаться, поэтому мир будет достигнут. Это не будет идеальный мир, но убийства и смерти прекратятся», – считает автор.

Заключая эти мирные соглашения, президент Трамп в очередной раз нарушил правила, привлекая к этому процессу наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который еще недавно был изгнанником из-за своей вероятной причастности к гибели журналиста Камаля Хашогги, а теперь стал ключевым фигурантом соглашения и героем на мировой арене.

В свою очередь, Великобритания и европейские союзники с ужасом думают о том, как останутся без уверенности в защитном зонтике США. Президент Трамп, заключающий соглашения, на это лишь пожимает плечами и говорит: «Пора вам купить собственный зонтик. Наши оборонные приоритеты сейчас находятся в Тихоокеанском регионе».

«Он не ошибается, хотя для нас по эту сторону Атлантики это, тем не менее, нежелательный сигнал к пробуждению. Но, в конце концов, кто из нас любит, когда его будят?», – заключает автор.

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