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В Португалии отправили в отставку правительство

  • 12.03.2025, 1:59
В Португалии отправили в отставку правительство

В стране пройдут третьи с 2022 года досрочные выборы.

Парламент Португалии во вторник, 11 марта, ожидаемо отправил в отставку правоцентристское правительство во главе с Луишем Монтенегру, который попал в скандал из-за конфликта интересов.

Об этом передает RTP.

За отставку правительства Монтенергу, лидера правоцентристской Социал-демократической партии, проголосовали 142 законодателя из оппозиционных партий, против выступили 88.

В центре кризиса, который может привести к третьим досрочным выборам в Португалии с 2022 года, находится консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра.

Она заключила контракты с частными компаниями, которые, по словам оппозиции, привели к обогащению Монтенегру. Сам он отрицает какой-либо конфликт интересов и повторил это во время слушаний в парламенте во вторник.

«Инсинуация о том, что я смешал свою деловую и политическую деятельность, является абсолютно неправомерной и даже оскорбительной», – сказал глава правительства Португалии.

После отставки правительства решение о дальнейших шагах должен принять президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Среди ожидаемых сценариев – досрочные выборы, но объявить их может только президент.

Социал-демократы наряду с Социалистической партией имеют примерно одинаковую поддержку, которая может принести им около 80 мест в 230-местном парламенте – недостаточно для формирования единоличного правительства.

Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии пришла к власти в результате внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года. Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошты – действующего президента Европейского совета.

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