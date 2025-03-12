Трамп анонсировал новые встречи США и России 12.03.2025, 3:34

Дональд Трамп

Они состоятся в ближайшие дни.

Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как Киев согласился на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Также Трамп заявил, что надеется, что переговорит с диктатором России Владимиром Путиным на этой неделе. Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни» (цитата по Sky News) и указал, что надеется, что на это согласится Владимир Путин.

Кроме того, Трамп пригласит украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом снова.

О том, что Украина согласна на возможное 30-дневное прекращение огня, ранее после переговоров в Саудовской Аравии заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соглашение о перемирии может заработать тогда, когда на идею согласится Россия, заявлял Зеленский. США должны заставить Москву пойти на сделку, добавил он.

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