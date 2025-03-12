Зеленский: Настало время для полной правды
- 12.03.2025, 0:05
Президент Украины рассказал о переговорах делегаций Украины и США в Джидде.
Во время переговоров Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии представители Америки восприняли наши предложения. Украинская делегация предложила три первых шага – и делегация США приняла их.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране по итогам 11 марта. Глава государства сослался на предоставленный ему отчет нашей делегации о встрече с американской командой.
«Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Настало время для полной правды», – отметил глава государства.
Украина предложила три основных момента. Это «тишина в небе» – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, «тишина на море», и «меры установления доверия к ситуации» – то есть, освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы и воспринимает наши предложения, уточнил Владимир Зеленский.
В свою очередь, с американской стороны прозвучало предложение «сделать первый шаг сразу дальше» – на 30 дней установить полное прекращение огня по всей линии боевых столкновений.
«Не только по ракетам, дронам и бомбам, и не только в Черном море, а по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг», – подчеркнул президент Украины.
Сейчас, как уточнил Владимир Зеленский, Соединенные Штаты Америки «должны убедить Россию сделать это».
«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – отметил украинский президент.
При этом в ходе переговоров также обсуждалась американская военная помощь Украине.
«Есть готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными», – добавил Владимир Зеленский.