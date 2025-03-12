закрыть
12 марта 2025, среда, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Настало время для полной правды

  • 12.03.2025, 0:05
Зеленский: Настало время для полной правды
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о переговорах делегаций Украины и США в Джидде.

Во время переговоров Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии представители Америки восприняли наши предложения. Украинская делегация предложила три первых шага – и делегация США приняла их.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране по итогам 11 марта. Глава государства сослался на предоставленный ему отчет нашей делегации о встрече с американской командой.

«Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Настало время для полной правды», – отметил глава государства.

Украина предложила три основных момента. Это «тишина в небе» – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, «тишина на море», и «меры установления доверия к ситуации» – то есть, освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы и воспринимает наши предложения, уточнил Владимир Зеленский.

В свою очередь, с американской стороны прозвучало предложение «сделать первый шаг сразу дальше» – на 30 дней установить полное прекращение огня по всей линии боевых столкновений.

«Не только по ракетам, дронам и бомбам, и не только в Черном море, а по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг», – подчеркнул президент Украины.

Сейчас, как уточнил Владимир Зеленский, Соединенные Штаты Америки «должны убедить Россию сделать это».

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – отметил украинский президент.

При этом в ходе переговоров также обсуждалась американская военная помощь Украине.

«Есть готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными», – добавил Владимир Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников