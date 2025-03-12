Макрон и Стармер приветствовали результаты переговоров Украины и США

Макрон и Стармер приветствовали результаты переговоров Украины и США3
- 12.03.2025, 8:05
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Оба политика цитировали Рубио.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон приветствовали результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает ВВС.
По данным ВВС, Стармер «горячо приветствовал» новости из Саудовской Аравии в этот вечер.
«Это важный момент для мира в Украине, и сейчас нам всем нужно удвоить усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и надежного мира», - заявил Стармер.
Премьер повторил фразу, которую ранее использовал госсекретарь США Марко Рубио: «Теперь мяч на стороне России».
Стармер добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий.
«Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и окончательным способом, чтобы Украина могла наслаждаться своей свободой», - подчеркнул британский премьер.
Президент Франции тоже процитировал слова Рубио.
«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня. Мяч сейчас явно на поле России», - отметил Макрон.
Он также добавил, что Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.