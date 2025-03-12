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Макрон и Стармер приветствовали результаты переговоров Украины и США

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  • 12.03.2025, 8:05
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Макрон и Стармер приветствовали результаты переговоров Украины и США
Фото: Reuters

Оба политика цитировали Рубио.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон приветствовали результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ВВС.

По данным ВВС, Стармер «горячо приветствовал» новости из Саудовской Аравии в этот вечер.

«Это важный момент для мира в Украине, и сейчас нам всем нужно удвоить усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и надежного мира», - заявил Стармер.

Премьер повторил фразу, которую ранее использовал госсекретарь США Марко Рубио: «Теперь мяч на стороне России».

Стармер добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий.

«Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и окончательным способом, чтобы Украина могла наслаждаться своей свободой», - подчеркнул британский премьер.

Президент Франции тоже процитировал слова Рубио.

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня. Мяч сейчас явно на поле России», - отметил Макрон.

Он также добавил, что Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.

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