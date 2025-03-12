«США вооружат украинцев до зубов»7
- 12.03.2025, 8:18
- 14,168
Путину передали ультиматум из Саудовской Аравии.
После переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии было сделано заявление о том, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США возобновит поставки оружия и обмен разведданными, что является своеобразной угрозой в адрес Владимира Путина, которая «передала мяч» российской стороне. Об этом в материале для The Telegraph заявил бывший офицер британской армии, полковник Тим Коллинз.
«Адресная угроза для них (россиян, — ред.) звучит так: «Согласитесь на прекращение огня, или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете». Я сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас так широко улыбается», — отметил Коллинз.
По его словам, президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира поэтому мир в Украине «похоже, будет достигнут».
«Это не будет идеальный мир, но убийства и смерть прекратятся», — подчеркнул Коллинз.
Напомним, 11 марта Трамп заявил, что хочет согласовать перемирие с РФ в ближайшие дни и «надеется» на то, что Путин согласится.