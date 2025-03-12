закрыть
12 марта 2025, среда, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская армия потеряла часть территории на Донбассе

  • 12.03.2025, 8:31
  • 4,040
Российская армия потеряла часть территории на Донбассе

Наступление остановлено и даже стало немного «отрицательным».

Российские войска впервые за более чем год перестали наступать в Донбассе и даже утратили контроль над частью украинской территорий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический ресурс Deep State.

Данные события совпали с переговорами между США и Украиной, состоявшимися 11 марта в Саудовской Аравии.

Как пишет агентство, украинские силы постепенно оттесняют российские подразделения на востоке Украины, особенно в районе стратегически важного города Покровск, являющегося ключевым логистическим узлом для снабжения ВСУ в Донецкой области.

До этого, начиная с января 2024-го, российская армия находилась в наступлении, захватив в течение года в общей сложности 4 168 кв. км территории. Эта площадь сопоставима с тремя такими городами как Санкт-Петербург.

Наибольшая активность боевых действий пришлась на период с сентября по ноябрь, когда Россия завоевала 56,5% всех территорий, перешедших под ее контроль за прошлый год.

Однако эти «успехи» были достигнуты ценой значительных потерь. По данным Института изучения войны (ISW), в 2024 году российская армия потеряла 420 000 человек убитыми и ранеными.

В январе 2025 года российские силы расширили зону контроля на 430 кв. км, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составил 476 кв. км, а в ноябре — 725 кв. км. В период с 3 по 9 февраля темпы наступления России замедлились до 19,5 кв. км в неделю, что на тот момент стало самым низким показателем с июня прошлого года. 10 марта The New York Times, ссылаясь на данные аналитиков и украинских военных, сообщила, что ВСУ смогли остановить российское наступление в восточной части Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась девятичасовая встреча делегаций Украины и США. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления, а Вашингтон возобновил военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласия Киева на прекращение огня американские представители проведут встречу с российской стороной «сегодня или завтра». Он также сообщил, что планирует в ближайшем будущем лично обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников