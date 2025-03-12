Российская армия потеряла часть территории на Донбассе 12.03.2025, 8:31

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Наступление остановлено и даже стало немного «отрицательным».

Российские войска впервые за более чем год перестали наступать в Донбассе и даже утратили контроль над частью украинской территорий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический ресурс Deep State.

Данные события совпали с переговорами между США и Украиной, состоявшимися 11 марта в Саудовской Аравии.

Как пишет агентство, украинские силы постепенно оттесняют российские подразделения на востоке Украины, особенно в районе стратегически важного города Покровск, являющегося ключевым логистическим узлом для снабжения ВСУ в Донецкой области.

До этого, начиная с января 2024-го, российская армия находилась в наступлении, захватив в течение года в общей сложности 4 168 кв. км территории. Эта площадь сопоставима с тремя такими городами как Санкт-Петербург.

Наибольшая активность боевых действий пришлась на период с сентября по ноябрь, когда Россия завоевала 56,5% всех территорий, перешедших под ее контроль за прошлый год.

Однако эти «успехи» были достигнуты ценой значительных потерь. По данным Института изучения войны (ISW), в 2024 году российская армия потеряла 420 000 человек убитыми и ранеными.

В январе 2025 года российские силы расширили зону контроля на 430 кв. км, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составил 476 кв. км, а в ноябре — 725 кв. км. В период с 3 по 9 февраля темпы наступления России замедлились до 19,5 кв. км в неделю, что на тот момент стало самым низким показателем с июня прошлого года. 10 марта The New York Times, ссылаясь на данные аналитиков и украинских военных, сообщила, что ВСУ смогли остановить российское наступление в восточной части Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась девятичасовая встреча делегаций Украины и США. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления, а Вашингтон возобновил военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласия Киева на прекращение огня американские представители проведут встречу с российской стороной «сегодня или завтра». Он также сообщил, что планирует в ближайшем будущем лично обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

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