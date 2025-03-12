Надежды Путина рухнули

Надежды Путина рухнули2
- 12.03.2025, 8:48
- 6,926
Команда Трампа не выдвинула Украине ни одного ультиматума.
Вчерашний день в Джидде можно назвать более чем удачным для Украины. Киев не только добился возобновления американской военной помощи, но и обмена разведданными.
Однако и это еще не все. Как оказалось, в ходе переговорного процесса команда Трампа не выдвинула Киеву ни одного ультиматума. Журналисты американского телеканала Fox News подчеркнули, что США не обсуждали с Украиной проведение президентских выборов в стране и отставку Зеленского.
Журналисты агентства Reuters сообщили, что команда Трампа также не обсуждала с Украиной вопрос сокращения армии, на чем уже три года настаивает Кремль.