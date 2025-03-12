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Надежды Путина рухнули

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  • 12.03.2025, 8:48
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Надежды Путина рухнули

Команда Трампа не выдвинула Украине ни одного ультиматума.

Вчерашний день в Джидде можно назвать более чем удачным для Украины. Киев не только добился возобновления американской военной помощи, но и обмена разведданными.

Однако и это еще не все. Как оказалось, в ходе переговорного процесса команда Трампа не выдвинула Киеву ни одного ультиматума. Журналисты американского телеканала Fox News подчеркнули, что США не обсуждали с Украиной проведение президентских выборов в стране и отставку Зеленского.

Журналисты агентства Reuters сообщили, что команда Трампа также не обсуждала с Украиной вопрос сокращения армии, на чем уже три года настаивает Кремль.

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