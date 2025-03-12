СМИ: Россия начала задерживать китайские грузы, идущие в Европу 12.03.2025, 8:58

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Из-за этого отношения между двумя странами стали натянутыми.

Китайские предприниматели столкнулись со сложностями в транспортировке своих грузов через территорию России.

Россияне начали ставить палки в колеса китайскому экспорту. Грузы, которые направляются из КНР в Европу по российскому транзиту, массово задерживают и изымают.

Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post.

РФ начала задерживать китайские грузы, которые направляются в Европу по российской железной дороге.

Из-за этого отношения между двумя странами стали натянутыми. С октября 2024 года Кремль запретил транзит товаров двойного назначения через свою территорию.

Таким образом россияне пытались предотвратить усиление Сил обороны Украины на фронте китайскими технологиями.

После этого РФ начала изымать китайские грузы. Заявки на возврат оформлялись только при условии полной оплаты поставщиком всех расходов, в том числе, за хранение на складах РФ и отправку назад.

Китайцам, пожелавшим вернуть свои грузы, выставлялись счет в десятки тысяч долларов. На данный момент для Китая российский транзит является критически важным в торговле с Европой.

Однако из-за сложившейся ситуации китайцы теряют доверие к РФ как к надежному партнеру. Объем перевозок уменьшается. Трейдеры все больше отдают предпочтение так называемому Среднему коридору.

Это транспортный маршрут, который соединяет страны Центральной Азии с Европой, минуя Россию. Он проходит через Каспийское море и страны Кавказа, такие как Азербайджан и Грузия, и далее через Турцию в Европу.

Он более сложен, чем российский транзит, поставки по нему занимают больше времени. Тем не менее, его популярность среди китайских экспортеров растет.

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