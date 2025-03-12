закрыть
12 марта 2025, среда, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейские лидеры приветствуют результаты переговоров Украины и США в Джидде

1
  • 12.03.2025, 9:13
  • 1,206
Европейские лидеры приветствуют результаты переговоров Украины и США в Джидде

Сделан важный шаг к миру.

В Европе положительно отреагировали на результаты переговоров Украины и США в Джидде 11 марта. Об этой важной встрече в Саудовской Аравии отозвались лидеры европейских стран и институций, пишет «Обозреватель».

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Соединенные Штаты на переговорах добились прогресса. Политик поздравил с этим Киев.

«Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены крепкому и долгосрочному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины», – добавил Макрон.

Результаты первого раунда украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии также поприветствовал британский премьер-министр Кир Стармер. Он отметил, что начало переговоров сторон является «выдающимся прорывом».

«Я тепло приветствую соглашение сегодня в Джидде и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим выдающимся прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и сейчас мы все должны удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь крепкого и безопасного мира», – подчеркнул политик.

От имени Еврокомиссии результаты встречи приветсвовала ее президент Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновление обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности. Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль», – заявил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже поприветствовала результаты переговоров между Соединенными Штатами и Украиной.

«Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, направленные на достижение справедливого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины. Теперь решение за Россией», – говорится в заявлении итальянского правительства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что, «похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру».

«Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира», – заверил он.

Результаты переговоров Украина и США могут стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к продолжительному миру и безопасности, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ на этом пути. Теперь дело за Россией – прекратить свою агрессивную войну», – добавила она.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников