Европейские лидеры приветствуют результаты переговоров Украины и США в Джидде 1 12.03.2025, 9:13

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Сделан важный шаг к миру.

В Европе положительно отреагировали на результаты переговоров Украины и США в Джидде 11 марта. Об этой важной встрече в Саудовской Аравии отозвались лидеры европейских стран и институций, пишет «Обозреватель».

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Соединенные Штаты на переговорах добились прогресса. Политик поздравил с этим Киев.

«Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены крепкому и долгосрочному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины», – добавил Макрон.

Результаты первого раунда украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии также поприветствовал британский премьер-министр Кир Стармер. Он отметил, что начало переговоров сторон является «выдающимся прорывом».

«Я тепло приветствую соглашение сегодня в Джидде и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим выдающимся прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и сейчас мы все должны удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь крепкого и безопасного мира», – подчеркнул политик.

От имени Еврокомиссии результаты встречи приветсвовала ее президент Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновление обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности. Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль», – заявил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже поприветствовала результаты переговоров между Соединенными Штатами и Украиной.

«Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, направленные на достижение справедливого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины. Теперь решение за Россией», – говорится в заявлении итальянского правительства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что, «похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру».

«Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира», – заверил он.

Результаты переговоров Украина и США могут стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к продолжительному миру и безопасности, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ на этом пути. Теперь дело за Россией – прекратить свою агрессивную войну», – добавила она.

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