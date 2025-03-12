Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме 12.03.2025, 9:23

Президент США также надеется поговорить с Путиным на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, однако теперь требуется согласие России. По словам Трампа, он намерен поговорить с Владимиром Путиным на этой неделе и надеется, что Москва поддержит инициативу.

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие», — заявил американский лидер.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое»,— добавил президент США. Он уточнил, что может разговор состояться позднее на этой неделе. Согласие Владимира Путина на прекращение огня, по словам Дональда Трампа, представляет «75% пути» к мирному урегулированию.

Заявление прозвучало после восьмичасовых переговоров представителей США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. Это была первая официальная встреча после недавнего спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

На вопрос журналистов, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, Трамп ответил: «Да, абсолютно».

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Штаты передадут России предложение о прекращении огня и рассчитывают на положительный ответ.

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