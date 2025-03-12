В плен к «Азову» попал разговорчивый рыбак с Чукотки 12.03.2025, 9:30

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Что он рассказал?

На войне против Украины взяли в плен рыбака с Чукотки, который пошел воевать из-за «нагнетания» со стороны участкового и военкома.

Как сообщает Telegram-канал «Николаевский Ванек», Василий Ятыргин - одиннадцатый пленный из группы, которую ранее удалось захватить бойцам «Азова». Житель поселка Эгвекинот рассказал, что его уговаривали подписать контракт с Минобороны, поскольку там нет работы:

«Сейчас приеду, конечно, и скажу ему (участковому)».

Ранее судимый оккупант учился на оператора-наводчика боевой машины пехоты, однако прошлой осенью его наказали переводом в пехоту за то, что пил на службе. Он говорит, что попал в плен, когда доставлял спальные мешки и РЭБы - украинские защитники атаковали пехотинцев с помощью дронов. Из 12 захватчиков выжили двое, они оба сдались в плен.

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