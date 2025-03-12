закрыть
12 марта 2025, среда, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для Путина возникла сложная дилемма

  • Владимир Фесенко
  • 12.03.2025, 9:37
  • 1,312
Для Путина возникла сложная дилемма
Владимир Фесенко

В Москве явно этого не ожидали.

Перед началом этих переговоров журналисты спросили меня, что можно будет считать наиболее положительным результатом этих переговоров. Я ответил, что это может быть достижение общей позиции с США в вопросе прекращения огня как главного пути завершения российско-украинской войны, а также решение США о полном восстановлении военной помощи и предоставлении нам разведывательной и спутниковой информации. Относительно второго вероятного результата я выразил определенные сомнения. Американцы могут снять часть ограничений на поставки нам оружия, но не все, чтобы сохранять возможность давить на нас и в дальнейшем в процессе мирных переговоров.

Но оба положительных результата переговоров в Джидде были объявлены после их завершения. Предполагаю, что причина не только в конструктивности украинской стороны, что положительно повлияло и на американских переговорщиков, но и в том, что решение по оружию является инструментом давления на россиян: или соглашайтесь на прекращение огня, или США возобновят военную поддержку Украины.

Сейчас есть все основания считать переговоры в Саудовской Аравии успешными для украинской стороны, в том числе и потому, что не подтвердились (во всяком случае на данный момент) тревожные ожидания, что американцы могут склонять нас к миру на российских условиях. И сейчас перед сложным выбором оказывается Путин. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио мяч сейчас на стороне россиян.

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить

Истерическая реакция в российских социальных сетях на результаты переговоров в Джидде также косвенно свидетельствует об успешности этих переговоров для Украины. В Московии явно этого не ожидали.

Если мяч на стороне россиян, то как ответит Кремль? Для Путина возникает сложная дилемма - Украина или Трамп. Еще вчера он, видимо надеялся получить и то и другое - с помощью Трампа склонить Украину к капитуляции, со временем восстановить контроль над Украиной, а параллельно договориться с Трампом по различным тактическим, а возможно и стратегическим вопросам. А сейчас придется выбирать. Трамп хочет быстрого мира (прекращения огня) в Украине, на что соглашается украинское руководство. И Путину надо выбирать. Если он все еще хочет тактико-стратегического союза с Трампом для усиления своих геополитических позиций и ослабления зависимости от Китая, тогда надо согласиться на прекращение огня и от претензий дожать Украину до капитуляции. Если он по-прежнему стремится к победе над Украиной, он должен отказаться от предложения о прекращении огня и продолжить войну против Украины. Но это с высокой вероятностью разрушит его ставку на большую игру с Трампом, на которую он, похоже, возлагает определенные надежды.

Думаю, что со стороны Путина не будет однозначного ответа (ни положительного, ни отрицательного) на предложение перемирия со стороны США и Украины. Кремль может выдвинуть ряд встречных требований к Украине (для заключения договоренности о прекращении огня) и одновременно настаивать на начале мирных переговоров о заключении большого мирного соглашения. И в процессе этих переговоров продолжатся попытки обвинить Украину в нежелании прекратить войну и подставить нас перед Трампом. Вопрос о завершении войны еще далеко не решен.

Но в любом случае нас ожидает резкая интенсификация переговорного процесса. В ближайшие дни это будут переговоры США с Россией, а затем, возможно, начнутся и прямые мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Похоже, Трамп таки попытается выйти на прекращение огня до пасхальных праздников и сделать это главным достижением первых 100 дней своего президентства.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников