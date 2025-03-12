Алексей Протас оформил первый хет-трик за свою карьеру в НХЛ
- 12.03.2025, 9:44
Исторический момент для белорусского форварда.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одолел «Анахайм Дакс» со счетом 7:4.
24-летний белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас забросил три шайбы в поединке, пишет belarushockey.com.
Таким образом, Протас сделал седьмой белорусский хет-трик в истории НХЛ.
Ранее по 3 шайбы за матч забрасывали дважды Андрей Костицын и Егор Шарангович, а также Сергей Костицын и Михаил Грабовский.
Все хет-трики НХЛ в истории Беларуси.
В регулярках:
1. Андрей Костицын — 27 декабря 2008 года. «Питтсбург» — «Монреаль» (2:3).
2. Сергей Костицын — 1 января 2012 года. «Нэшвилл» — «Калгари» (5:3).
3. Михаил Грабовский — 1 октября 2013 года. «Чикаго» — «Вашингтон» (6:4).
4. Егор Шарангович — 2 апреля 2022 года. «Нью-Джерси» — «Флорида» (6:7).
5. Егор Шарангович — 11 января 2024 года. «Аризона» — «Калгари» (2:6).
6. Алексей Протас — 12 марта 2025 года. «Анахайм» — «Вашингтон» — 4:7.
В плей-офф:
1. Андрей Костицын — 17 апреля 2010 года. «Вашингтон» — «Монреаль» (6:5).