Алексей Протас оформил первый хет-трик за свою карьеру в НХЛ 12.03.2025, 9:44

Алексей Протас

Исторический момент для белорусского форварда.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одолел «Анахайм Дакс» со счетом 7:4.

24-летний белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас забросил три шайбы в поединке, пишет belarushockey.com.

Таким образом, Протас сделал седьмой белорусский хет-трик в истории НХЛ.

Ранее по 3 шайбы за матч забрасывали дважды Андрей Костицын и Егор Шарангович, а также Сергей Костицын и Михаил Грабовский.

Все хет-трики НХЛ в истории Беларуси.

В регулярках:

1. Андрей Костицын — 27 декабря 2008 года. «Питтсбург» — «Монреаль» (2:3).

2. Сергей Костицын — 1 января 2012 года. «Нэшвилл» — «Калгари» (5:3).

3. Михаил Грабовский — 1 октября 2013 года. «Чикаго» — «Вашингтон» (6:4).

4. Егор Шарангович — 2 апреля 2022 года. «Нью-Джерси» — «Флорида» (6:7).

5. Егор Шарангович — 11 января 2024 года. «Аризона» — «Калгари» (2:6).

6. Алексей Протас — 12 марта 2025 года. «Анахайм» — «Вашингтон» — 4:7.

В плей-офф:

1. Андрей Костицын — 17 апреля 2010 года. «Вашингтон» — «Монреаль» (6:5).

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