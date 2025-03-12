США возобновили доступ Украины к спутниковым снимкам 12.03.2025, 9:50

Эти данные позволяют отслеживать передвижение российских войск.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Об этом сообщает «Милитарный».

Отмечается, что Maxar восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Это программа, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США.

Напомним, что после того, как США остановили поставки Украине военной помощи и передачу разведданных, компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Пользователи спутникового сервиса получили сообщение, что доступ к услугам Maxar прекращен «по административному запросу». Как сообщал «Милитарный», фактически ограничение доступа стало следствием решения администрации президента США.

Стоит добавить, что компания Maxar является одним из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск. Также с помощью изображений подтверждают результаты ударов по объектам врага.

Напомним, что вчера, 11 марта, делегации Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии. По результатам встречи стало известно, что США возобновляют передачу Украине военной помощи и разведданных.

Также США предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Украина поддержала предложение.

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