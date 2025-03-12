План Трампа: какой мир США предлагают Украине и России 12.03.2025, 9:58

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Украина не уступила территорию.

После более трех лет войны Украина согласилась на инициированное США предложение о немедленном прекращении огня. Согласно совместному заявлению правительств Украины и США, 30-дневное перемирие вступит в силу при условии, что Россия согласится на те же условия.

Как пишет Politico, проект соглашения был разработан в ходе восьмичасовых переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) между американской делегацией во главе с госсекретарем Марко Рубио и украинской стороной, которую представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Зеленский, комментируя соглашение в соцсети X, отметил: «30-дневное полное временное прекращение огня, не только прекращение ракетных, беспилотных и бомбовых атак не только в Черном море, но и вдоль всей линии фронта. Украина готова принять это предложение - мы воспринимаем это как позитивный шаг и готовы его принять. Теперь Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать то же самое».

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что планирует обсудить этот план с Владимиром Путиным. «Для танго нужны двое», - сказал он.

План Трампа - что Белый дом предлагает Украине, России и Европе

1. Боевые действия могут прекратиться немедленно - если Россия согласится

Администрация Трампа передаст Москве план перемирия. «Теперь мяч на их поле», - отметил Рубио. Пока Кремль не выдвигает никаких условий, кроме паузы в боевых действиях, а российские власти одобрительно относятся к подходу Трампа.

Согласно основным положениям договоренностей, перемирие позволит осуществить гуманитарные мероприятия, включая обмен пленными, освобождение гражданских заложников и «возвращение принудительно перемещенных украинских детей».

2. Согласится ли Путин?

Первоначальная реакция Москвы была сдержанной. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС: «Мы не исключаем контактов с представителями США в ближайшие несколько дней».

Несмотря на это, Запад остается скептическим относительно готовности Путина к долговременному миру. Россия продолжает получать военную помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи, что усиливает ее позиции на фронте. К тому же Кремль настаивает на выполнении своих требований, в частности международном признании оккупированных территорий и запрете европейских миротворцев. Откажется ли он от этих условий из-за давления Трампа?

3. США возобновляют обмен разведданными с Украиной

Вашингтон возобновил поставки Киеву разведывательной информации, а также пообещал возобновить «помощь по безопасности», что, вероятно, включает военную поддержку.

4. Это не мирное соглашение

Согласно условиям предложения, речь идет лишь о временном прекращении боевых действий, которое может быть продлено с согласия обеих сторон. После прекращения огня должны начаться переговоры о долгосрочном урегулировании.

5. Это не соглашение по полезным ископаемым

Ранее Трамп заявлял о заинтересованности США в доступе к украинским запасам критических минералов, таких как литий, уран и титан. Ожидалось, что Зеленский подпишет соглашение о предоставлении американским компаниям прав на их разработку во время недавнего визита в Белый дом. Однако переговоры провалились из-за острого спора с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

После объявления перемирия Трамп заявил журналистам, что пригласит Зеленского в Белый дом для дальнейших переговоров.

6. Украина не уступила территорию - пока что

Перед переговорами Рубио предупреждал Киев о необходимости определенных уступок, в частности территориальных. Впрочем, во время восьмичасовых обсуждений в Джидде этот вопрос не поднимался. Однако, вероятно, его рассмотрят на следующих этапах переговорного процесса.

7. Трамп не предоставил гарантий безопасности

Американский президент четко дал понять, что не намерен брать на себя «очень много» обязательств по будущей безопасности Украины, считая, что это должно быть ответственностью Европы. В совместном заявлении после переговоров нет никаких упоминаний об изменении этой позиции.

8. Европа должна «участвовать»

Украинская сторона заявила о необходимости привлечения европейских партнеров к мирному процессу. Однако не понятно, поддерживают ли это США. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер положительно отозвались о прогрессе в переговорах.

9. Что дальше?

Стармер намерен организовать встречу европейских лидеров в субботу. Он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном работает над созданием «коалиции желающих» - группы стран, которые готовы направить миротворцев или оказать другую поддержку для обеспечения стабильного перемирия.

США не будут участвовать в этом процессе, ведь администрация Трампа отмечает, что «американских сапог на украинской земле не будет». Ключевым вопросом остается, сможет ли коалиция Стармера и Макрона убедить Киев в своей эффективности и одновременно заверить Путина, что миротворцы не представляют угрозы для России.

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