«Полная заправка машины — два доллара» 6 12.03.2025, 10:17

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Белорус рассказал о своих приключениях в «дружественной» безвизовой стране.

Андриан уже дважды посещал Иран. В первый раз уезжать пришлось в самый разгар конфликта с Израилем. Ракеты уже летели, а путешественник только-только пересекал границу. Признается: было страшновато. Но страна захватила сердце белоруса: вернулся еще раз, а сейчас планирует поездку вновь.

Tochka.by расспросила парня, на что стоит обращать внимание во время путешествий в исламскую республику.

«Прежде всего гость, а не клиент»

Иран сейчас все чаще принимает у себя туристов из Беларуси. Путешественникам из нашей страны разрешено находиться там на протяжении 15 дней без необходимости оформлять визу.

Андриана привлекла некая эксклюзивность страны (не каждый выбирает ее для путешествий), а еще история, культура и архитектура.

«Я был в Грузии, когда узнал, что Иран отменил визы для белорусов. Обсудил эту новость с другом, и мы решили — надо ехать. Тем более из Грузии до Ирана можно добраться очень быстро и дешево», — рассказывает путешественник.

Он в целом предпочитает безвизовые направления: не любит возню с документами для получения разрешения на въезд.

«К тому же именно в нетуристических местах можно почувствовать себя настоящим исследователем и путешественником из тех самых книг детства и фильмов с Индианой Джонсом», — делится мнением парень.

Первое его самостоятельное путешествие произошло в начале 2020-го — в Дагестан. Тогда это направление было непопулярным и, как говорится, «с дурной славой».

«Моя мама плакала и отговаривала ехать, потому что регион ассоциировался с опасностью. Сейчас это звучит смешно: за последние пять лет Дагестан стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян и белорусов. Даже моя мама хочет туда съездить», — с улыбкой отмечает Андриан.

Именно Дагестан укрепил в парне желание путешествовать по непопулярным направлениям. По его мнению, в них больше аутентичности. Турист там — прежде всего гость, а не клиент.

Сейчас родственники парня гораздо спокойнее относятся к новым маршрутам Андриана. Хотя в Иран ехать все равно отговаривали.

Впервые на иранскую территорию парень въехал на автобусе из Армении. Суммарно в исламской республике Андриан пробыл 10 дней. Уезжать не хотелось. Но новости были тревожными: ожидалось обострение ирано-израильского конфликта.

«И в ночь, когда мы с другом пересекли границу и оказались в Армении, прочли, что Иран атаковал Израиль», — вспоминает собеседник.

Во второй раз в Иране Андриан побывал в январе 2025-го. Маршрут пролегал из ОАЭ в Шираз. Оказавшись внутри страны, парень выбрал путь через Йезд до Исфахана. Выехал, как и прежде, через армянскую границу.

Местные используют два языка для коммуникации: фарси и азари (похож на видоизмененный азербайджанский). Знание хотя бы одного из них поможет путешественнику ощутимо сбить цены — с туристических до местных.

А 10 долларов (32,7 рубля) — за ужин в кафе или ресторане на двоих. Те же 10 долларов надо отдать за номера в отеле на двоих человек. И всего 1 доллар — за такси до аэропорта. Находится он в 10 км от города. Демократичны по ценам и развлечения, а еще топливо. За 25 л — всего 2 доллара.

«В первую поездку по Ирану мы с другом решили посетить пещерный город Кандован. Стартовой точкой был Тебриз — город в 40 км. Нам вызвалась помочь иранская подруга, предложила отвезти на своей машине. Мы были ей очень благодарны, а на заправке предложили оплатить полную дозаправку машины. Она отказалась, заверив, что это непринципиально. Услышав цену в 2 доллара, мы поняли почему», — вспоминает путешествие Андриан.

Парня не испугал Иран, наоборот. Белорус активно пользовался приложением каучсерфинга, в котором можно найти ночлег в гостях у совершенно незнакомых людей.

«В Иране мне было сложно выбрать, у кого я остановлюсь: в каждом городе писало от 10 человек. В городах-миллионниках других стран откликалось в пять-семь раз меньше пользователей. Поэтому все свое второе путешествие я ночевал у местных», — делится Андриан.

Территория страны огромна — раз в восемь больше Беларуси. Для перемещения парень использовал как самолеты местных авиалиний (в среднем 20−30 долларов, это 63−95 долларов, за час перелета), так и автобусы (около 5 долларов за 1 тыс. км).

Ограничения для туриста в Иране

Официально в стране не продают алкоголь, а для соцсетей и некоторых сайтов понадобится VPN. Девушкам при нахождении на улице рекомендуют покрывать голову. Иначе следует быть готовой к повышенному вниманию консервативных религиозных местных жителей.

«При посещении большинства заведений голову необходимо покрыть, потому что ответственность за нарушение закона (неиспользование хиджаба) распространяется и на хозяина заведения. Такая же ситуация при нахождении в машине, таксист в большинстве случаев попросит надеть хиджаб. Мужчинам же достаточно следовать правилам посещения любой мусульманской страны», — делится опытом Андриан.

Если соблюдать местные законы, никаких проблем не будет, заверяет путешественник. Люди очень открыты и заинтересованы в контакте с иностранцами: все хотят узнать о жизни за пределами Ирана и рады знакомиться с другими культурами.

По словам Андриана, большинство людей в стране мыслят очень свободно. В Иране можно встретить представителей любой субкультуры.

«Несколько дней я провел в компании исфаханских скейтеров, и один восемнадцатилетний парень решил скромно поделиться со мной, что слушает русскую музыку. Я поинтересовался, что именно, и чуть не растерялся от неожиданного ответа. Рахманинов», — приводит пример парень.

Андриан отмечает отменное чувство вкуса и хорошее гуманитарное образование у иранцев.

Филигранная резьба по дереву, уникальные кожевенные мастерские, первоклассные ювелирные изделия — в Иране это будет встречаться на каждом шагу.

«Людей искусства здесь очень много: за две недели путешествия я познакомился с женщиной — профессором местного университета гончарства, преподавательницей ювелирного дела, молодым мастером по изготовлению изделий из кожи. Все они преданы своему делу, а прикладное искусство может обеспечить им комфортный по иранским меркам уровень жизни», — замечает парень.

Самостоятельное путешествие может быть осложнено тем, что мало кто из сферы услуг знает иностранные языки. Поиск отеля, трансфера, заведения — во всем этом лучше положиться на человека с опытом, знанием местной культуры и языка, рекомендует белорус.

«Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю…» — именно так, по-есенински, проходит процесс обмена валюты или покупки сим-карты на черном рынке.

«Менялы — ребята, которые стоят в определенном месте в каждом городе и помогают с большинством финансовых операций. На черном рынке все намного выгоднее, но, конечно же, присутствуют риски, которые стремятся к нулю, если вы с человеком, разбирающимся в данном процессе», — объясняет Андриан.

Есть своя специфика и в деньгах.

«Сначала вникнуть в иранскую валюту и цены очень тяжело из-за количества нулей и использования индо-арабских цифр, которые не похожи на привычные нам», — говорит парень.

Местные используют два названия своей валюты: риалы и туманы. Отличаются они ни много ни мало в 10 раз.

«Цену называть вам могут как в одной, так и в другой валюте, но не из вредности, а потому, что местный покупатель всегда понимает, сколько продавец имеет в виду», — предупреждает Андриан.

Пустыни, джунгли и горы

Андриан посещал Иран зимой и ранней весной, поэтому не попал в дикую жару.

В стране сразу несколько климатических зон. Есть как горы и пустыни, так и джунгли, а еще выход к Каспийскому, Аравийскому морям и Персидскому заливу.

Уникальными считают острова на юге — место притяжения туристов. Там своя, отличающаяся от остальной части Ирана, культура, а в атмосфере ощущается бо́льшая свобода, чем в других регионах.

Андриан планирует посетить острова во время своей третьей поездки в Иран.

«В планах восхождение и на спящий стратовулкан Демавенд — высшую точку Ирана и Ближнего Востока», — рассказывает собеседник.

Высота Демавенда — 5600 м над уровнем моря, диаметр основания — 20 км. А на вершине вулкана, словно некий приз за старания восходящего, 400-метровый кратер с небольшим озером.

Песчаный лабиринт с садами

Жилая застройка в большинстве городов Ирана достаточно однообразна, рассказывает Андриан. О ближневосточном шарме напоминают разве что минареты мечетей.

Но сердце белоруса покорил город Йезд. Его исторический центр — буквально огромный песчаный лабиринт со множеством двориков, заполненных садами и кофейнями.

«Практически в любом здании можно забраться на крышу, так как большинство заведений располагаются именно там. С высоты открываются вид на бадгиры (древний аналог кондиционера, называющийся «ловец ветра»), куббе (купола мечетей), минареты и горы», — описывает иранские пейзажи Андриан.

Выделил парень и зороастрийские «башни молчания» — сооружения, в которых проводили так называемые «небесные погребения» (обряд по скармливанию усопшего птицам).

«Для меня было очень важно посетить это место в последней поездке, так как я ехал из тибетских районов Китая, где до сих пор практикуется этот ритуал. Совпадению таких необычных обрядов в разных культурах и религиях (зороастризм и тибетский буддизм) посвящено немало научных работ, которые я изучал до поездки. Очень хотелось объединить эти места в рамках одного путешествия», — объясняет собеседник.

Андриан уже решил: третья поездка в Иран должна быть дольше 15 дней. Ради идеи проехать всю страну без спешки парень даже готов разобраться с «ненавистными бумажками» и все же получить визу.

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