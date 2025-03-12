закрыть
12 марта 2025, среда, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Полная заправка машины — два доллара»

6
  • 12.03.2025, 10:17
  • 7,400
«Полная заправка машины — два доллара»

Белорус рассказал о своих приключениях в «дружественной» безвизовой стране.

Андриан уже дважды посещал Иран. В первый раз уезжать пришлось в самый разгар конфликта с Израилем. Ракеты уже летели, а путешественник только-только пересекал границу. Признается: было страшновато. Но страна захватила сердце белоруса: вернулся еще раз, а сейчас планирует поездку вновь.

Tochka.by расспросила парня, на что стоит обращать внимание во время путешествий в исламскую республику.

«Прежде всего гость, а не клиент»

Иран сейчас все чаще принимает у себя туристов из Беларуси. Путешественникам из нашей страны разрешено находиться там на протяжении 15 дней без необходимости оформлять визу.

Андриана привлекла некая эксклюзивность страны (не каждый выбирает ее для путешествий), а еще история, культура и архитектура.

«Я был в Грузии, когда узнал, что Иран отменил визы для белорусов. Обсудил эту новость с другом, и мы решили — надо ехать. Тем более из Грузии до Ирана можно добраться очень быстро и дешево», — рассказывает путешественник.

Он в целом предпочитает безвизовые направления: не любит возню с документами для получения разрешения на въезд.

«К тому же именно в нетуристических местах можно почувствовать себя настоящим исследователем и путешественником из тех самых книг детства и фильмов с Индианой Джонсом», — делится мнением парень.

Первое его самостоятельное путешествие произошло в начале 2020-го — в Дагестан. Тогда это направление было непопулярным и, как говорится, «с дурной славой».

«Моя мама плакала и отговаривала ехать, потому что регион ассоциировался с опасностью. Сейчас это звучит смешно: за последние пять лет Дагестан стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян и белорусов. Даже моя мама хочет туда съездить», — с улыбкой отмечает Андриан.

Именно Дагестан укрепил в парне желание путешествовать по непопулярным направлениям. По его мнению, в них больше аутентичности. Турист там — прежде всего гость, а не клиент.

Сейчас родственники парня гораздо спокойнее относятся к новым маршрутам Андриана. Хотя в Иран ехать все равно отговаривали.

Впервые на иранскую территорию парень въехал на автобусе из Армении. Суммарно в исламской республике Андриан пробыл 10 дней. Уезжать не хотелось. Но новости были тревожными: ожидалось обострение ирано-израильского конфликта.

«И в ночь, когда мы с другом пересекли границу и оказались в Армении, прочли, что Иран атаковал Израиль», — вспоминает собеседник.

Во второй раз в Иране Андриан побывал в январе 2025-го. Маршрут пролегал из ОАЭ в Шираз. Оказавшись внутри страны, парень выбрал путь через Йезд до Исфахана. Выехал, как и прежде, через армянскую границу.

Местные используют два языка для коммуникации: фарси и азари (похож на видоизмененный азербайджанский). Знание хотя бы одного из них поможет путешественнику ощутимо сбить цены — с туристических до местных.

А 10 долларов (32,7 рубля) — за ужин в кафе или ресторане на двоих. Те же 10 долларов надо отдать за номера в отеле на двоих человек. И всего 1 доллар — за такси до аэропорта. Находится он в 10 км от города. Демократичны по ценам и развлечения, а еще топливо. За 25 л — всего 2 доллара.

«В первую поездку по Ирану мы с другом решили посетить пещерный город Кандован. Стартовой точкой был Тебриз — город в 40 км. Нам вызвалась помочь иранская подруга, предложила отвезти на своей машине. Мы были ей очень благодарны, а на заправке предложили оплатить полную дозаправку машины. Она отказалась, заверив, что это непринципиально. Услышав цену в 2 доллара, мы поняли почему», — вспоминает путешествие Андриан.

Парня не испугал Иран, наоборот. Белорус активно пользовался приложением каучсерфинга, в котором можно найти ночлег в гостях у совершенно незнакомых людей.

«В Иране мне было сложно выбрать, у кого я остановлюсь: в каждом городе писало от 10 человек. В городах-миллионниках других стран откликалось в пять-семь раз меньше пользователей. Поэтому все свое второе путешествие я ночевал у местных», — делится Андриан.

Территория страны огромна — раз в восемь больше Беларуси. Для перемещения парень использовал как самолеты местных авиалиний (в среднем 20−30 долларов, это 63−95 долларов, за час перелета), так и автобусы (около 5 долларов за 1 тыс. км).

Ограничения для туриста в Иране

Официально в стране не продают алкоголь, а для соцсетей и некоторых сайтов понадобится VPN. Девушкам при нахождении на улице рекомендуют покрывать голову. Иначе следует быть готовой к повышенному вниманию консервативных религиозных местных жителей.

«При посещении большинства заведений голову необходимо покрыть, потому что ответственность за нарушение закона (неиспользование хиджаба) распространяется и на хозяина заведения. Такая же ситуация при нахождении в машине, таксист в большинстве случаев попросит надеть хиджаб. Мужчинам же достаточно следовать правилам посещения любой мусульманской страны», — делится опытом Андриан.

Если соблюдать местные законы, никаких проблем не будет, заверяет путешественник. Люди очень открыты и заинтересованы в контакте с иностранцами: все хотят узнать о жизни за пределами Ирана и рады знакомиться с другими культурами.

По словам Андриана, большинство людей в стране мыслят очень свободно. В Иране можно встретить представителей любой субкультуры.

«Несколько дней я провел в компании исфаханских скейтеров, и один восемнадцатилетний парень решил скромно поделиться со мной, что слушает русскую музыку. Я поинтересовался, что именно, и чуть не растерялся от неожиданного ответа. Рахманинов», — приводит пример парень.

Андриан отмечает отменное чувство вкуса и хорошее гуманитарное образование у иранцев.

Филигранная резьба по дереву, уникальные кожевенные мастерские, первоклассные ювелирные изделия — в Иране это будет встречаться на каждом шагу.

«Людей искусства здесь очень много: за две недели путешествия я познакомился с женщиной — профессором местного университета гончарства, преподавательницей ювелирного дела, молодым мастером по изготовлению изделий из кожи. Все они преданы своему делу, а прикладное искусство может обеспечить им комфортный по иранским меркам уровень жизни», — замечает парень.

Самостоятельное путешествие может быть осложнено тем, что мало кто из сферы услуг знает иностранные языки. Поиск отеля, трансфера, заведения — во всем этом лучше положиться на человека с опытом, знанием местной культуры и языка, рекомендует белорус.

«Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю…» — именно так, по-есенински, проходит процесс обмена валюты или покупки сим-карты на черном рынке.

«Менялы — ребята, которые стоят в определенном месте в каждом городе и помогают с большинством финансовых операций. На черном рынке все намного выгоднее, но, конечно же, присутствуют риски, которые стремятся к нулю, если вы с человеком, разбирающимся в данном процессе», — объясняет Андриан.

Есть своя специфика и в деньгах.

«Сначала вникнуть в иранскую валюту и цены очень тяжело из-за количества нулей и использования индо-арабских цифр, которые не похожи на привычные нам», — говорит парень.

Местные используют два названия своей валюты: риалы и туманы. Отличаются они ни много ни мало в 10 раз.

«Цену называть вам могут как в одной, так и в другой валюте, но не из вредности, а потому, что местный покупатель всегда понимает, сколько продавец имеет в виду», — предупреждает Андриан.

Пустыни, джунгли и горы

Андриан посещал Иран зимой и ранней весной, поэтому не попал в дикую жару.

В стране сразу несколько климатических зон. Есть как горы и пустыни, так и джунгли, а еще выход к Каспийскому, Аравийскому морям и Персидскому заливу.

Уникальными считают острова на юге — место притяжения туристов. Там своя, отличающаяся от остальной части Ирана, культура, а в атмосфере ощущается бо́льшая свобода, чем в других регионах.

Андриан планирует посетить острова во время своей третьей поездки в Иран.

«В планах восхождение и на спящий стратовулкан Демавенд — высшую точку Ирана и Ближнего Востока», — рассказывает собеседник.

Высота Демавенда — 5600 м над уровнем моря, диаметр основания — 20 км. А на вершине вулкана, словно некий приз за старания восходящего, 400-метровый кратер с небольшим озером.

Песчаный лабиринт с садами

Жилая застройка в большинстве городов Ирана достаточно однообразна, рассказывает Андриан. О ближневосточном шарме напоминают разве что минареты мечетей.

Но сердце белоруса покорил город Йезд. Его исторический центр — буквально огромный песчаный лабиринт со множеством двориков, заполненных садами и кофейнями.

«Практически в любом здании можно забраться на крышу, так как большинство заведений располагаются именно там. С высоты открываются вид на бадгиры (древний аналог кондиционера, называющийся «ловец ветра»), куббе (купола мечетей), минареты и горы», — описывает иранские пейзажи Андриан.

Выделил парень и зороастрийские «башни молчания» — сооружения, в которых проводили так называемые «небесные погребения» (обряд по скармливанию усопшего птицам).

«Для меня было очень важно посетить это место в последней поездке, так как я ехал из тибетских районов Китая, где до сих пор практикуется этот ритуал. Совпадению таких необычных обрядов в разных культурах и религиях (зороастризм и тибетский буддизм) посвящено немало научных работ, которые я изучал до поездки. Очень хотелось объединить эти места в рамках одного путешествия», — объясняет собеседник.

Андриан уже решил: третья поездка в Иран должна быть дольше 15 дней. Ради идеи проехать всю страну без спешки парень даже готов разобраться с «ненавистными бумажками» и все же получить визу.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников