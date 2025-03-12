закрыть
12 марта 2025, среда, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы

4
  • 12.03.2025, 10:20
  • 5,646
Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org

По так называемому «делу о пиджаках».

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках. Его признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере, пишет «Эхо Кавказа».

Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари (около 10,8 тысячи долларов).

Как пишет Interpressnews.ge, оглашение приговора было встречено выкриками сторонников Михаила Саакашвили.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили — 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников