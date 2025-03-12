Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы

Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы4
- 12.03.2025, 10:20
- 5,646
По так называемому «делу о пиджаках».
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках. Его признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере, пишет «Эхо Кавказа».
Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари (около 10,8 тысячи долларов).
Как пишет Interpressnews.ge, оглашение приговора было встречено выкриками сторонников Михаила Саакашвили.
Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.
В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.
Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили — 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.