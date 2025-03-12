Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы 4 12.03.2025, 10:20

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

По так называемому «делу о пиджаках».

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках. Его признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере, пишет «Эхо Кавказа».

Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари (около 10,8 тысячи долларов).

Как пишет Interpressnews.ge, оглашение приговора было встречено выкриками сторонников Михаила Саакашвили.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили — 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

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