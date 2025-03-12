У Зеленского раскрыли, когда будет подписано соглашение по минералам с США 12.03.2025, 10:25

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С украинской стороны все готово.

Соглашение между США и Украиной по поводу минералов подпишут, когда американские «партнеры сочтут это удобным». Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта, сообщает СNN.

Как отметил Ермак, «с украинской стороны все готово».

«Проект этого документа утвержден правительством Украины. Уже определены даже лица, имеющие полномочия его подписать. Что касается американской стороны, [когда] наши партнеры сочтут это удобным, да, это соглашение будет подписано», – сказал Ермак.

Он добавил, что речь идет о «рамочном соглашении» и что над более подробным документом работа еще будет продолжаться.

Что касается предложения 30-дневного перемирия, Ермак отметил, что Украина «действительно удовлетворена» результатами переговоров с США в Саудовской Аравии и теперь ожидает четкого заявления от страны-агрессора России.

«Россия должна четко заявить: они хотят мира или нет, они хотят закончить эту войну, которую сами начали, или нет», – подытожил он.

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