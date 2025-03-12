Трамп передумал вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады 5 12.03.2025, 10:44

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Дональд Трамп

Но ранее запланированные 25% введет.

Президент США Дональд Трамп отказался вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады, но ранее запланированные 25% введет. Решение принято в связи с тем, что провинция Онтарио отступила и не будет вводить пошлины на электроэнергию для США.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет СМИ, Белый дом официально подтвердил, что 25% пошлины на сталь и алюминий по-прежнему вступят в силу в полночь (в США еще вторник, 11 марта).

«После того, как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия, чтобы ответить колоссальным 50-процентным тарифом против Канады, премьер-министр Онтарио Даг Форд поговорил с секретарем Лютником, чтобы сообщить, что он отступает от введения 25-процентного сбора на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты», - сказал представитель Белого Куш Десаи.

По его словам, Трамп в очередной раз использовал рычаг американской экономики, которая «является лучший и крупнейшей в мире, чтобы обеспечить победу для американского народа».

«В соответствии с его предыдущими указами, 25-процентный тариф на сталь и алюминий без каких-либо исключений или изъятий вступит в силу для Канады и всех наших других торговых партнеров в полночь 12 марта», - резюмировал он.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что Австралия не получит освобождения от пошлин США на сталь и алюминий. В Белом доме сообщили, что Трамп рассматривали вариант исключения, но решил отказаться.

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