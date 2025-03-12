В одном из районов Беларуси зафиксировали нетипичный рост заболеваемости ОРИ

В одном из районов Беларуси зафиксировали нетипичный рост заболеваемости ОРИ7
- 12.03.2025, 10:47
- 7,212
На 23 тысячи человек — 1101 случай заражения.
В Дятловском районе в феврале острыми респираторными инфекциями болело в 1,5 раза больше людей, чем в январе. Как сообщает «Еврорадио», соответствующие данные опубликовала местная районная газета. Возможно, такой рост есть и в других районах Беларуси.
В районе регистрируется подъем заболеваемости ОРИ — на 48,2%. За февраль в районе, где живет около 23 тысяч человек, зарегистрирован 1101 случай заражения. Чаще всего болели дети: их удельный вес среди больных составил 67,9%. В частности, это заметно больше, чем официальная цифра в среднем по Беларуси — около 58%.
Тем временем в Минздраве утверждают, что все под контролем: «Сейчас в Беларуси эпидемиологическая ситуация по ОРИ оценивается как контролируемая. Отмечается постепенный прирост числа заболевших». При этом чиновники ведомства добавляют, что «уровень заболеваемости ОРИ ниже эпидемического».