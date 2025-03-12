«ПСЖ» в серии пенальти выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов 12.03.2025, 10:48

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Борьбу за трофей прекратила лучшая команда по итогам общего этапа.

Французский «ПСЖ» стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов: чемпион Лиги 1 в серии пенальти был сильнее английского «Ливерпуля», пишет betnews.by.

Ливерпуль — ПСЖ — 0:1 (пенальти — 1:4) (Дембеле, 12).

Первый матч — 1:0.

Неделю назад «ПСЖ», владея бесспорным перевесом, потерпел домашнее поражение. Однако задачу отыграть один гол решил довольно рано: Усман Дембеле забил свой 29-й мяч в сезоне.

В оставшееся время и в течение двух дополнительных таймов по 15 минут зрители голов не увидели. В итоге соперников рассудила серия пенальти, где удачливее были гости.

Игроки «ПСЖ» реализовали все 4 удара. Это сделали Витинья, Гонсалу Рамуш, Дембеле и Дезире Дуэ. У «Ливерпуля» точен был только Мохамед Салах. Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса переиграл Джанлуиджи Доннарумма.

Таким образом, борьбу за трофей Лиги чемпионов прекратила лучшая команда по итогам общего этапа. «Ливерпуль» начал его с 7 побед подряд.

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