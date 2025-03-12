Россия ударила баллистикой по порту в Одессе: погибли иностранцы 4 12.03.2025, 11:02

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Баллистической ракетой повреждено судно под флагом Барбадос.

Российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе вечером 11 марта. Повреждены суда и инфраструктура, погибли иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.

Баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

В результате российской атаки погибли четыре человека - граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему - 24 года. По словам Кулебы, еще два человека получили ранения: украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.

Вице-премьер добавил, что также было повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

«Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности», - подчеркнул Кулеба.

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Как уточнила прокуратура, удар был около 20:17 11 марта, предварительно, баллистической ракетой типа «Искандер-М». В результате атаки погибли четверо иностранных граждан - члены экипажа, еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения, доставлены в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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