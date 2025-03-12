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Зачем хитрые хозяйки протирают окна раствором из уксуса

  • 12.03.2025, 11:08
  • 3,462
Зачем хитрые хозяйки протирают окна раствором из уксуса

Два простых домашних средства способны творить чудеса.

Нет ничего лучше, чем тщательно вымыть окна - это делает дом светлее и опрятнее. Однако эта задача не всегда является легкой. Окна быстро покрываются отпечатками пальцев, разводами и пылью, и кажется, что никакое протирание не помогает сохранить их чистыми надолго. Некоторые специальные гаджеты, например, пылесосы для окон, могут упростить процесс, но если у вас их нет, не стоит волноваться. Один из экспертов по уборке в TikTok рассказал, что два простых ингредиента, которые есть в каждом доме, помогут эффективно избавиться от любых загрязнений, возвращая окнам безупречный вид, сообщает Express.

Чем лучше мыть окна с улицы - как избавиться от разводов воды на окне

Лайфстайл-инфлюенсер Шантель Мила, которая имеет более миллиона подписчиков в TikTok, не впервые делится полезными советами по уборке.

Она поделилась проверенным методом мытья окон, который эффективно удаляет грязь и копоть, оставляя стекло безупречно чистым.

Для этого не нужно тратиться на дорогие средства - достаточно белого уксуса и мыла для посуды, которые, вероятно, уже есть в вашем доме. Именно эти простые ингредиенты являются секретом сияющих окон.

Все, что нужно, - налить в емкость четыре стакана воды, добавить два стакана белого уксуса и тщательно смешать.

Затем следует влить четверть стакана хозяйственного мыла и осторожно перемешать, чтобы компоненты равномерно соединились.

По желанию можно добавить несколько капель мятного масла, которое не только придаст смеси свежий аромат, но и поможет отпугнуть вредителей. Однако Шантель предостерегает, что этого лучше избегать, если у вас есть домашние животные, ведь мятное масло может быть для них токсичным.

Приготовленную смесь можно перелить в бутылку с распылителем, обильно нанести на стекло, а затем вытереть тряпкой из микрофибры или щеткой.

«Эта мощная смесь проникает сквозь сильную грязь, грязь и жир», - говорится в видео.

Шантель продемонстрировала этот метод на окнах своего дома, подчеркивая, что это настоящий «секрет» идеальной чистоты. Благодаря всего двум ингредиентам этот способ не только эффективен, но и очень бюджетный.

@mama_mila_ The secret to streak-free, sparkling windows ✨ here’s the trick to clean your windows and repel spiders from your home! We love a two-in-one mix 💕 Will you try this one? The peppermint oil is optional and not suitable for homes with pets #cleaninghacks #cleaningtips #windowcleaning #homehacks #mamamilastips ♬ HEADZUP WHATS UP MIX - 𝘽𝘼𝙎𝙎𝙇𝙄𝙉𝙀 𝘼𝘿𝘿𝙄𝘾𝙏

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