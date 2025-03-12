Трамп рассказал, что будет, если Россия не согласится на прекращение огня 14 12.03.2025, 11:17

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Многие из РФ будут убиты.

Если страна-агрессор РФ не согласится на 30-дневный режим прекращения огня, война будет продолжаться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге у Белого дома 11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. Брифинг транслировал Fox News.

Американский президент надеется, что Москва, как и Киев, согласится на прекращение огня, в противном случае США и дальше будут оказывать военную помощь Украине.

«Если мы сможем заставить Россию это сделать, это будет прекрасно. Если мы не сможем, тогда мы будем просто продолжать и многие будут убиты», – сказал Трамп.

Также он анонсировал разговор с российским нелегитимным президентом Владимиром Путиным.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры Украины и США. Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что центральной темой их встречи будет «путь к миру».

По итогам встречи США и Украина сделали совместное заявление, в котором говорится, что Вашингтон немедленно возобновляет военную помощь Украине и обмен разведывательной информацией. Кроме того, США предложили украинской делегации временный режим прекращения огня в Украине сроком 30 дней с возможностью пролонгации по взаимному согласию сторон. Киев на это согласился, следующий шаг – за Москвой, говорить с которой обязались Соединенные Штаты. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что будет общаться с российской стороной «в ближайшие дни».

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