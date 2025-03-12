В России появились вопросы к мясу из Беларуси

В России появились вопросы к мясу из Беларуси1
- 12.03.2025, 11:33
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Что с продукцией не так.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) будет проводить усиленный лабораторный контроль мясной продукции с нескольких белорусских предприятий. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Проверяющие органы нашли несоответствие в мясе из Беларуси, которое поставляют в РФ довольно крупные белорусские производители.
В документе сказано, что особое внимание будут уделять продукции предприятий «Донаприс» из Гомеля, «Агрокомбинат «Дзержинский», «Глубокский мясокомбинат» и филиала «Каменецкий» «Брестской межрайонной торговой базы».
Специалисты обнаружили в мясе незаявленные ГМО-компоненты, бактерии кишечной палочки и листерию в говядине. Кроме того, с 11 марта ограничили ввоз на территорию соседней страны мяса от компании ООО «Межево СТАРТ».
Теперь в России продукцию будут подвергать особому лабораторному контролю, а когда правила отменят – не сообщается.