«В этот раз у меня был, как говорит Трамп, «козырь» 12.03.2025, 11:42

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По телевизору пока так и не объяснили, с кем же теперь воюет Россия.

В белорусском обществе через государственные телеканалы продвигается идея, что во всех наших бедах виноваты «проклятые американцы», пишет читательница сайта Charter97.org Мария:

— Вот так сижу я раз в неделю со своими бывшими коллегами в бане и выслушиваю их жалобы на то, как проклятые американцы шумят в наших подъездах, ведут войну с россиянами и лезут не в свои дела. Сижу обычно и потихоньку подкалываю своих коллег. Но в этот раз у меня был, как говорит Трамп, «козырь». Поэтому я пошла в наступление.

— Девчонки, а вы слышали, что Путин подружился с Трампом? Встречу собираются провести. Хотят вместе «успокоить» Зеленского».

От такого вопроса мои тетки онемели. Разинули рты и, как рыба на льду, только интенсивно вдыхают воздух. Не знают, что мне ответить. Ведь по телевизору пока так и не объяснили, с кем же теперь воюет Россия.

А я, радуясь их растерянным лицам, иду в наступление дальше.

— А кто же тогда шумит в ваших подъездах, наверное, не друзья вашего кумира Путина?

— Ой, Маруся, отстань ты со своей политикой, — опомнившись, отмахиваются они от моих вопросов. — Мы политикой не интересуемся.

И переходят к обсуждению рецептов.

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