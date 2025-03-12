В Беларуси выросли тарифы на услуги в электроэнергетике 1 12.03.2025, 11:52

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Как изменятся цены на услуги.

Новые тарифы на услуги в электроэнергетике установлены Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Соответствующее постановление ведомство от 28 февраля № 19 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вступил в силу с 13 марта.

В частности, тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ГПО «Белэнерго» областным предприятиям электроэнергетики (РУП; облэнерго) и БелАЭС вырастут с 87,84 до 94,87 белорусского рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц (+8%).

На аналогичный процент вырастут тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые облэнерго владельцам блок-станций, подключенных непосредственно или опосредованно к их электрическим сетям (со 115,93 до 125,3 рубля); организациям жилищно-коммунального хозяйства, являющимся владельцами блок-станций, для обеспечения продажи электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями сверх объемов, необходимых для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности их владельцев, потребителям, являющимся организациями жилищно-коммунального хозяйства (с 0,1261 до 0,1362 рубля); владельцам блок-станций для распределения электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями, на объекты владельцев блок-станций (с 0,0544 до 0,0588 рубля).

На 5,4% (с 0,1377 до 0,1451 рубля) вырастет тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии, произведенной блокстанциями, по электрическим сетям РУП-облэнерго в пределах нескольких областей, оказываемые облэнерго и ГПО «Белэнерго» владельцам блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более для передачи и распределения электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями, своим обособленным подразделениям (филиалам, представительствам), иным структурным подразделениям и (или) объектам электроснабжения владельцев блок-станций.

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