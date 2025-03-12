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Ермак: США с пониманием относятся к видению Украиной гарантий безопасности

  • 12.03.2025, 11:53
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Ермак: США с пониманием относятся к видению Украиной гарантий безопасности
Андрей Ермак

На столе находятся различные варианты.

Глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак рассказал, что американские партнеры с пониманием относятся к вопросу гарантий безопасности для Украины, но переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

Об этом он сказал во время общения с прессой после переговоров с американской делегацией в саудовском городе Джидда, сообщает «Европейская правда».

Глава ОПУ отметил, что во время переговоров с американцами рассматривали различные варианты, и «различные варианты находятся на столе».

«Так как эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных... Но это точно (должны быть) те гарантии, которые будут стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем», – сказал Ермак.

Он отметил, что Украина имеет плохой опыт «всех будапештских меморандумов, минских соглашений, которые, к сожалению, не дали нам никаких гарантий, и эта полномасштабная агрессия произошла».

«Именно поэтому, имея этот опыт, понимая, что это должно быть не просто на бумаге, это должно работать... но сегодня мы в процессе. И, как я сказал, мы рассматриваем разные варианты, с участием разных стран. Безусловно – с помощью европейских наших партнеров, Соединенных Штатов», – отметил глава Офиса президента.

Ермак добавил, что Украина точно понимает, какие гарантии безопасности ей нужны, и «наши американские партнеры это понимают».

«Они с пониманием к этому вопросу относятся, но эти разговоры продолжаются. Сегодня мы сделали первый шаг, очень важный. И много еще работы впереди», – отметил глава ОПУ.

Ермак также сообщил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей о прекращении огня.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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