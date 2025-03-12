Главные результаты переговоров
- Александр Хара
- 12.03.2025, 12:07
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Что встреча в Джидде означает для Украины?
— Немедленное возобновление военной помощи и обмена разведданными. Всё, что убивает россиян и спасает жизни украинцев, — это хорошо.
— Похоже, нам удалось преодолеть кризис в отношениях с администрацией Трампа (до следующей фазы).
— Мы продемонстрировали нашу приверженность миру.
— Мы вовлекли европейцев в процесс.
— Мы вынесли на повестку дня вопрос о возвращении депортированных детей, военнопленных и задержанных.
Теперь мяч на стороне России.
Путин может принять предложение с оговорками или выдвинуть встречные условия. Он может согласиться, если:
— ему понадобится передышка перед новым наступлением;
— он попытается обмануть американцев так же, как мастерски вводил в заблуждение европейцев с 2015 по 2022 год. Кто будет контролировать соблюдение временного прекращения огня?
— он осознаёт катастрофическое положение российской экономики и нехватку человеческих ресурсов;
— он поймет, что ему необходимо провести «перезагрузку» любой ценой;
— он испугается угроз Трампа о жестких санкциях (сомневаюсь).
Остаётся открытым вопрос, изменилась ли позиция США по поводу долгосрочного урегулирования конфликта.
Ключевые индикаторы:
— Гарантии безопасности: реально ли членство Украины в НАТО?
— Территориальная целостность: как будет решаться вопрос восстановления полного суверенитета Украины?
— Военная поддержка: готова ли администрация Трампа существенно усилить вооруженные силы Украины (пока это единственный доступный вариант сдерживания)?
— Ответственность России: поддерживают ли США привлечение российских военных преступников к суду и использование замороженных российских активов для выплаты репараций?
Александр Хара, «Фейсбук»