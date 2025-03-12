Главные результаты переговоров Александр Хара

12.03.2025, 12:07

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Александр Хара

Что встреча в Джидде означает для Украины?

— Немедленное возобновление военной помощи и обмена разведданными. Всё, что убивает россиян и спасает жизни украинцев, — это хорошо.

— Похоже, нам удалось преодолеть кризис в отношениях с администрацией Трампа (до следующей фазы).

— Мы продемонстрировали нашу приверженность миру.

— Мы вовлекли европейцев в процесс.

— Мы вынесли на повестку дня вопрос о возвращении депортированных детей, военнопленных и задержанных.

Теперь мяч на стороне России.

Путин может принять предложение с оговорками или выдвинуть встречные условия. Он может согласиться, если:

— ему понадобится передышка перед новым наступлением;

— он попытается обмануть американцев так же, как мастерски вводил в заблуждение европейцев с 2015 по 2022 год. Кто будет контролировать соблюдение временного прекращения огня?

— он осознаёт катастрофическое положение российской экономики и нехватку человеческих ресурсов;

— он поймет, что ему необходимо провести «перезагрузку» любой ценой;

— он испугается угроз Трампа о жестких санкциях (сомневаюсь).

Остаётся открытым вопрос, изменилась ли позиция США по поводу долгосрочного урегулирования конфликта.

Ключевые индикаторы:

— Гарантии безопасности: реально ли членство Украины в НАТО?

— Территориальная целостность: как будет решаться вопрос восстановления полного суверенитета Украины?

— Военная поддержка: готова ли администрация Трампа существенно усилить вооруженные силы Украины (пока это единственный доступный вариант сдерживания)?

— Ответственность России: поддерживают ли США привлечение российских военных преступников к суду и использование замороженных российских активов для выплаты репараций?

Александр Хара, «Фейсбук»

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