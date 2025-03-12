Выдан ордер на арест друга Лукашенко Додика 4 12.03.2025, 12:11

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Его обвиняют в посягательстве на конституционный строй.

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика и еще двоих чиновников, все они обвиняются в посягательстве на конституционный строй, пишет Fokus.

Прокуратура потребовала от уголовной полиции задержать президента Республики Сербской (административная часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, премьер-министра региона Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Все трое обвиняются в посягательстве на конституционный строй страны.

Если Додик, Стевандич и Вишкович не будут задержаны, будет выдан внутренний ордер, на основании которого любое полицейское управление Боснии сможет их арестовать

Если же и в этом случае арест не производится, выдается ордер Интерпола или международный ордер.

Напомним, ранее Додика приговорили в Боснии к году лишения свободы по обвинению в сепаратизме. Ему также на шесть лет запретили заниматься политической деятельностью.

Политик находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

В феврале 2024 года его принимал в Минске Александр Лукашенко.

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