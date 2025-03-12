Стали известны результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
- 12.03.2025, 12:31
Финальная встреча турнира запланирована на 31 мая.
Завершился первый игровой день ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.
Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта:
«Барселона» — «Бенфика» — 3:1 (4:1 по сумме двух матчей);
«Байер» — «Бавария» — 0:2 (0:5);
«Интер» — «Фейеноорд» — 2:1 (4:1);
«Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:1, 1:4 пен.).
Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.