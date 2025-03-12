CNN: Мечта Трампа о мире столкнется с реальностью 2 12.03.2025, 12:36

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Дональд Трамп

Реально ли 30-дневное перемирие?

«Мечта» президента США Дональда Трампа о мире в Украине теперь должна будет столкнуться с реалиями позиции России, говорится в материале CNN, опубликованном по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия.

CNN отмечает, что 30-дневное прекращение огня — это, несомненно, хорошая новость, но только на первый взгляд, поскольку перемирие — самая сложная и наиболее проблематичная идея в войне России против Украины, начиная с 2014 года. И от того, как оно будет продолжаться, будет зависеть поддержка, суверенитет и выживание Украины.

Однако, как говорится в статье, после многотысячных потерь с обеих сторон, как России, так и Украине будет «трудно отказаться» от концепции перемирия. При этом Москва будет находиться под давлением, чтобы показать, что она не является препятствием на пути к цели Трампа — достижению мира почти любой ценой.

Таким образом, чтобы сохранить иллюзию, что российский диктатор Владимир Путин является партнером Трампа в этом вопросе, он, вероятно, согласится на определенную форму перемирия, считают авторы публикации. Это может быть не немедленное прекращение огня: Россия может отложить его начало, как уже делала ранее, чтобы сначала достичь военных целей, особенно в Курской области.

В материале отмечается, что первый аргумент, почему перемирие может не сработать, заключается в том, что Кремлю «нельзя доверять» в проведении содержательной дипломатии, поскольку, как показывает история, он редко прибегает к ней.

Во-вторых, Киев все еще сохраняет цель вернуть оккупированные территории и отказывается от замораживания линии фронта, поскольку это будет означать безвозвратную потерю пятой части украинской территории. Кроме того, перемирие не будет означать, что Украина будет перевооружаться с такой же скоростью, как Россия, и может оказаться в «невыгодном положении», когда страна-агрессор снова атакует ее.

По данным телеканала, сейчас очевидно то, что для большинства украинцев контрнаступление с целью отвоевания территории — это «несбыточная мечта», в то время, как основная задача — отражать российские атаки — осложняется нехваткой боеприпасов и живой силы.

Кроме этого, жестокий характер этой войны вряд ли будет благоприятным для перемирия. Зато любое прекращение огня, скорее всего, превратится в ожесточенную борьбу за то, кто будет виноват в его крахе.

Сейчас главная цель главы Кремля — продолжать подпитывать подозрения Трампа в том, что именно президент Украины Владимир Зеленский якобы является «препятствием» для его мира, поскольку Путин не может отказаться от прекращения огня, не потеряв при этом вымышленное моральное преимущество.

При этом CNN отмечает, что именно то, что произойдет дальше — или во время любой паузы в боевых действиях — определит исход войны.

«Во-первых, речь идет о полном прекращении огня по всем линиям фронта на целый месяц. Это само по себе уже очень большой запрос», — говорится в материале.

Отмечается, что после того, как обе стороны годами ежедневно использовали бронетехнику, артиллерию и беспилотники для атак друг на друга вдоль многокилометровой линии фронта, достижение паузы является нелегкой задачей.

«Ожидание заключается в том вдруг все это может прекратиться на месяц. Что не будет ошибок. Что никто не откроыет огонь в панике, или для сведения счетов. Что баллончик с кухонным газом не сдетонирует по ошибке, и не начнется перестрелка, которая навсегда нарушит мир», — пишет CNN.

По этой причине некоторые европейские чиновники и Украина сначала предложили частичное прекращение огня в воздухе, на море и атаки на энергетическую инфраструктуру. Их аргумент заключался в том, что это будет легче контролировать, что нарушения будет легче приписывать любой стороне. Однако в Джидде этот аргумент был отвергнут по гораздо более широким соображениям, и если Москва таки согласится, то все должно «внезапно остановиться» на месяц.

В то же время издание отмечает, что почти невозможно достичь идеального перемирия без ошибок или столкновений. В частности из-за того, что в прошлом Россия уже преуспевала в дезинформации как тактике на поле боя, а также в операциях под чужим флагом, когда инциденты инсценируются, чтобы дать толчок для возмездия.

Из этого следует, что в любой паузе, вероятно, будут моменты, когда столкновения, в частности, из стрелкового оружия или удары беспилотников невозможно будет отнести ни к одной из сторон, а информационное пространство будут заполнять фейки, созданные искусственным интеллектом или полностью выдуманные инциденты.

CNN подчеркивает, что доказательства дезинформационной кампании, которую проводила Россия, должны были бы скорее вызвать пессимизм, поскольку такие атаки проводились «почти всегда» с одной стороны.

«Россия вторглась в Крым в 2014 году, но делала вид, что этого не произошло. В 2015 году Россия согласилась на перемирие и в первые же дни захватила украинский город Дебальцево. Россия заявила, что не начнет полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, но сделала это. Сначала Россия заявляла, что не использует заключенных на линии фронта, но сейчас некоторые из ее тюрем почти пустые», — говорится в материале.

CNN отмечает, что миру нужно четко осознавать цели Кремля, которые не будут достигнуты путем замораживания линии фронта, поскольку Путину нужна более масштабная победа, чтобы оправдать уже имеющиеся потери и удовлетворить преувеличенное представление об «угрозе», которую для него якобы представляет Запад.

В материале подчеркивается, что риски являются «очевидными»: если перемирие сорвется, вероятно, из-за действий России, Трамп ошибочно посчитает, что Украина виновата в нарушении его спокойствия. Тогда помощь Киеву снова заморозят, но на этот раз с более мстительным подтекстом, поскольку ее будут считать агрессором. Это даст Москве «почву» заявить, что она является жертвой, и начать новое интенсивное наступление на Украину, в которой кратковременное затишье привело к замедлению западной помощи и уменьшению военной готовности.

CNN также процитировало слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что «мяч теперь на поле России», отметив, что они, вероятно, соответствуют реальности.

«Но это также означает, что Москва преуспела в том, чтобы захватить мяч, положить его в карман, обсуждать правила игры и очки, потерянные три сета назад, прежде чем заявить, что мяч был фактически украден у них другой командой», — заключает издание.

Отмечается, что из-за «деструктивных, а порой и грубых» методов Трампа Белый дом «вот-вот получит мастер-класс настоящей кремлевской дипломатии». Если применить эти методы к России, а не к Украине, они могут уменьшить самую большую угрозу безопасности в Европе со времен нацизма, но в то же время они могут оказаться слишком кратковременными по своему действию и слишком примитивными по масштабу, чтобы справиться с «холодной ложью» и «ледяным терпением» Москвы.

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