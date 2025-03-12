Закулисье переговоров в Джидде: как Украина изменила ход игры 1 12.03.2025, 12:54

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В МИД Украины раскрыли интересные детали.

Президент Украины Владимир Зеленский в удаленном режиме направлял действия украинской делегации на переговорах с американцами в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он назвал эти переговоры «одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать» с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели.

«Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. Конечно, все подробности можно будет раскрыть только через много лет», - отметил Тихий.

Впрочем, он отметил, что несколькими нюансами, которые не навредят, может поделиться публично. Тихий напомнил, что переговоры продолжались в целом более восьми часов - почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого тоже шла работа.

«Историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, гору берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще - контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы все, считаю, в целом справились», - добавил он.

Также представитель МИД отметил, что важным нюансом был эмоциональный и информационный фон встречи. Он определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. Вечером перед встречей инфопространство было полностью забито статьями из «неназванных источников». Важными были пребывание СМИ на месте и профессиональная работа с ними.

Тихий отдельно поблагодарил пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс и ее команду за профессиональное сотрудничество в дружеской атмосфере.

Также спикер отметил, что личная роль переговорщиков колоссально важна. Он рассказал некоторые детали переговоров.

«В украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро. Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня вполоборота и в его выражении лица читалось «ну и ну», но также спокойное «все будет гуд». На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат», - отметил Тихий.

Он добавил, что некоторые детали переговоров и решения были озвучены публично.

Дополнительных комментариев по этому поводу нет. Впрочем, отдельно Тихий добавил, что в самолете «узнал короткое сухое подтверждение от наших дипломатов в Польше о том, что все процессы в Жешуве (по восстановлению помощи от США – ред.) только что были восстановлены». Также спикер МИД добавил, что смотрел на то, как в российском инфопространстве «пожарные ездят и люди суетятся».

«Потому что увидели, что Украина только что полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры», - добавил он.

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