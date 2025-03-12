закрыть
12 марта 2025, среда, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россия теряет козырь»

  • 12.03.2025, 13:02
«Россия теряет козырь»

Раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры. Как убежден глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко, первый этап переговоров принес для Украины положительный результат, а вот Россия оказалась в затруднительном положении.

«Прежде всего мы должны подчеркнуть, что для Украины это был необходимый шаг, и лучшей обороной оказалась атака. Украина пошла на своеобразный дипломатический таран, перенаправив определенное напряжение, которое связано с тем, что вот почему-то Украина не хочет заканчивать войну, на Россию. Это было очень сложной задачей, но с первым этапом мы справились», - отметил он в эфире телеканала FREEДOM.

В результате переговоров в Джидде, США возобновили военную помощь Киеву, а также передачу разведданных.

«Это, безусловно, позитивный этап, и США уже подтвердили возобновление передачи Украине разведданных. Подтвердили восстановление тех связей по безопасности, которые были временно приостановлены. То есть, мы получили желаемое», - подчеркнул эксперт.

По мнению Божко, Россию поставили в неудобное положение, при котором сложно хранить молчание. Весь мир ждет ответ от кремля, что он готов прекратить огонь.

«Россия больше не может вот так многозначительно давать какие-то ответы: вы понимаете, архитектура безопасности в Европе, давайте вот комплексно обсуждать - нет. России придется четко ответить на один вопрос: готова ли она на 30-дневное прекращение огня по линии фронта одновременно с Украиной. Если она не готова, то ракурс внимания Вашингтона с Киева (как объекта, который нужно немного придавить, чтобы заставить принимать американский план) переходит на Москву. В этой ситуации США будут находиться в положении, где они четко осознают, что сейчас Россия будет основной проблемой», - отметил Божко.

Эксперт считает, что пойти на 30-дневное перемирие на море и в воздухе для Путина может быть еще сложнее, чем пойти на всеобъемлющее перемирие.

«Во-первых, потому что Россия сейчас активно не применяет Черноморский флот. Ну, мы знаем, что с 2023 года состоялась достаточно большая кампания по «размыванию» его оборонительных мощностей на море украинскими силами. А в воздухе Россия имеет кратное преимущество. То есть, она нас «душит» тем, что у нее больше самолетов, у нее есть авиабомбы, есть огромное количество обученных пилотов, и своим преимуществом в воздухе, она, в том числе, влияет на ситуацию на земле. Если бой сводится сугубо к истории, где нельзя наносить удары авиацией, то Россия теряет тоже козырь», - прокомментировал Божко.

А вот Украина, по мнению Божко, в ситуации прекращения огня в воздухе не теряет ничего, в отличие от РФ.

«Российская авиация - это колоссальный фактор, тогда как Украина, к сожалению, еще не обладает тем необходимым авиапарком, чтобы иметь сопоставимые с Россией силы в воздухе. Поэтому я думаю, надо мыслить в формате: или полное перемирие (то есть прекращением огня на 30 дней, и на земле в том числе), или ничего. И вот я склоняюсь к тому, что Российская Федерация выберет все-таки историю из ничего», - резюмировал эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников