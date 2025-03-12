«Россия теряет козырь» 12.03.2025, 13:02

Раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры. Как убежден глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко, первый этап переговоров принес для Украины положительный результат, а вот Россия оказалась в затруднительном положении.

«Прежде всего мы должны подчеркнуть, что для Украины это был необходимый шаг, и лучшей обороной оказалась атака. Украина пошла на своеобразный дипломатический таран, перенаправив определенное напряжение, которое связано с тем, что вот почему-то Украина не хочет заканчивать войну, на Россию. Это было очень сложной задачей, но с первым этапом мы справились», - отметил он в эфире телеканала FREEДOM.

В результате переговоров в Джидде, США возобновили военную помощь Киеву, а также передачу разведданных.

«Это, безусловно, позитивный этап, и США уже подтвердили возобновление передачи Украине разведданных. Подтвердили восстановление тех связей по безопасности, которые были временно приостановлены. То есть, мы получили желаемое», - подчеркнул эксперт.

По мнению Божко, Россию поставили в неудобное положение, при котором сложно хранить молчание. Весь мир ждет ответ от кремля, что он готов прекратить огонь.

«Россия больше не может вот так многозначительно давать какие-то ответы: вы понимаете, архитектура безопасности в Европе, давайте вот комплексно обсуждать - нет. России придется четко ответить на один вопрос: готова ли она на 30-дневное прекращение огня по линии фронта одновременно с Украиной. Если она не готова, то ракурс внимания Вашингтона с Киева (как объекта, который нужно немного придавить, чтобы заставить принимать американский план) переходит на Москву. В этой ситуации США будут находиться в положении, где они четко осознают, что сейчас Россия будет основной проблемой», - отметил Божко.

Эксперт считает, что пойти на 30-дневное перемирие на море и в воздухе для Путина может быть еще сложнее, чем пойти на всеобъемлющее перемирие.

«Во-первых, потому что Россия сейчас активно не применяет Черноморский флот. Ну, мы знаем, что с 2023 года состоялась достаточно большая кампания по «размыванию» его оборонительных мощностей на море украинскими силами. А в воздухе Россия имеет кратное преимущество. То есть, она нас «душит» тем, что у нее больше самолетов, у нее есть авиабомбы, есть огромное количество обученных пилотов, и своим преимуществом в воздухе, она, в том числе, влияет на ситуацию на земле. Если бой сводится сугубо к истории, где нельзя наносить удары авиацией, то Россия теряет тоже козырь», - прокомментировал Божко.

А вот Украина, по мнению Божко, в ситуации прекращения огня в воздухе не теряет ничего, в отличие от РФ.

«Российская авиация - это колоссальный фактор, тогда как Украина, к сожалению, еще не обладает тем необходимым авиапарком, чтобы иметь сопоставимые с Россией силы в воздухе. Поэтому я думаю, надо мыслить в формате: или полное перемирие (то есть прекращением огня на 30 дней, и на земле в том числе), или ничего. И вот я склоняюсь к тому, что Российская Федерация выберет все-таки историю из ничего», - резюмировал эксперт.

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