Форвард «Вашингтона» Дюбуа: Протас играет так, будто у него уже было семь или восемь хет-триков 12.03.2025, 13:05

Алексей Протас

Белорус проводит отличный сезон в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поделился мыслями о хет-трике белорусского сокомандника Алексея Протаса в победном матче НХЛ против «Анахайма» (7:4).

– Первый хет-трик в его карьере? Я не знал об этом. Он играет так, как будто у него уже было семь или восемь. Очень рад за него.

Он проводит отличный сезон. И еще много матчей осталось сыграть. Но он развивался по ходу сезона, и это именно то, чего [от себя] хочешь.

Так что он был вознагражден тремя шайбами. Я уверен, что он рад, и мы все здесь тоже рады за него, – поделился Дюбуа.

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