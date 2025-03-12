Форвард «Вашингтона» Дюбуа: Протас играет так, будто у него уже было семь или восемь хет-триков
- 12.03.2025, 13:05
Белорус проводит отличный сезон в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поделился мыслями о хет-трике белорусского сокомандника Алексея Протаса в победном матче НХЛ против «Анахайма» (7:4).
– Первый хет-трик в его карьере? Я не знал об этом. Он играет так, как будто у него уже было семь или восемь. Очень рад за него.
Он проводит отличный сезон. И еще много матчей осталось сыграть. Но он развивался по ходу сезона, и это именно то, чего [от себя] хочешь.
Так что он был вознагражден тремя шайбами. Я уверен, что он рад, и мы все здесь тоже рады за него, – поделился Дюбуа.