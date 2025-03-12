«Нас снова обманули»: Z-блогеры призвали Кремль не соглашаться на перемирие 17 12.03.2025, 13:07

10,214

Российская пропаганда заговорила о «предательстве».

Предложение США прекратить огонь в Украине на 30 дней вызвало негодование среди Z-блогеров и военкоров, которые увидели в этом «разводку» и потенциальную «стратегическую ошибку» для Кремля, пишет «Верстка».

«В дупу себе засуньте сейчас мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», — отметил Z-военкор Александр Коц. По его словам, Киев до этого заявлял о готовности к перемирию каждый раз, когда испытывал проблемы на фронте. В 2014–2015 годах переговоры проходили на фоне попадания украинских войск в окружение в Иловайске и Дебальцево, в 2022-м — когда российские войска стояли под Киевом, а теперь это совпало с фактическим сворачиванием украинского плацдарма под Курском.

Провоенный блогер Alex Parker усомнился в целесообразности перемирия для российской стороны. «Что даст перемирие РФ? Ничего. Что дадут 30 дней хохлам? Стабилизацию фронта. Особенно под Покровском и в Курской области», — написал он. Другой Z-блогер Борис Рожин допустил, что в ходе перемирия Украина будет имитировать переговорный процесс, чтобы восстановить армию и дождаться поставок американского оружия, а затем с новыми силами возобновит боевые действия. «Классическая разводка аля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2. <…> Потом скажем, что нас снова обманули», — отметил Рожин.

Автор канала «Живов Z» Алексей Живов выразил надежду, что Россия не согласится на перемирие. «Вашингтон возобновляет военную поддержку ВСУ. То есть еще раз прямо заявляет о своем участии в войне против России… Зачем эта пауза России — не уточняется. Надеюсь, мы на это не согласимся», — написал Z-блогер. В текущих условиях перемирие «невыгодно» России и станет «стратегической ошибкой» Кремля, отметил Z-канал «Военная хроника».

По итогам переговоров Вашингтона и Киева 11 марта Украина согласилась на «немедленное» 30-дневное перемирие, которое предложили США, при условии, что Россия также пойдет на такой шаг. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это будет касаться «не только ракет, дронов и бомб, не только [боевых действий] в Черном море», но всей линии фронта. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон передаст Москве предложение о временном прекращении огня и рассчитывает, что российская сторона на него согласится. Президент США Дональд Трамп приветствовал готовность Украины к остановке боев и сообщил, что собирается лично переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным «на этой неделе». По его словам, согласие Путина приостановить горячую фазу войны будет означать «75% пути» к завершению конфликта в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com